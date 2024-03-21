擔心通膨怪獸升息半碼 學者指「還算合理」：宣示意義大於實質
中央銀行理監事會議決議升息半碼，跌破外界眼鏡，外界解讀源自四月將漲電價，因此央行也上調今年全年CPI年增率到2.16%。台經院第六所所長吳孟道認為，雖然與外界預期不同，但央行只升息半碼，宣示作用大於實質意義，物價仍在可控範圍，央行只是向外界證明利率政策會根據市場狀況調整，還算是合理的決策，但不至於未來再緩步升息。但中央大學經濟系教授吳大任則認為，目前景氣狀況不佳，央行再升息是犧牲經濟打通膨。
吳孟道表示，央行決議的確不再大家原本預料中，不過只升息半碼，可解讀是宣示作用遠大於實質作用，重要釋放息告訴市場，央行不是不會根據市場狀況變動；也就是雖然物價會上升到2%以上，但還在可控範圍，未來央行仍會視市場狀況調整決策。
吳孟道認為，雖然此次升息就是為了抑制物價，但基本上大家認為通膨仍會緩步下滑，以此利率水準還可以，他不覺得此次升息半碼代表央行會持續升息，因為全世界都開始降息，因此央行也會有壓力，不太可能與國際步調完全不同。
至於央行上修CPI是否意味通膨怪獸再起？吳孟道認為，要看電價是4月一次性調漲，還是會有下一波？以及是否後續引發全面性物價上漲。他認為，央行的解讀應是物價仍在可控範圍，否則不會只升息半碼。至於經濟狀況，雖然今年民間消費及投資都會回升，出口也慢慢回溫，但仍要關注中國大陸經濟沒有起色，以及全球需求表現不會比去年好，都可能影響台灣出口動能，必須特別留意。
吳大任表示，過去央行很少在景氣不好時升息，去年台灣出口嚴重衰退，目前全球升息循環仍未結束，終端需求仍不好，因此台灣出口尚未回溫，央行卻為了通膨而升息，是犧牲經濟打通膨。
他擔心因為央行只想打通膨，卻造成家庭因為房貸等利息支出增加，影響消費能力，廠商原本就因景氣差獲利低，如今又要增加利息支出，不但降低投資意願，萬一無法應付，被迫要裁員減薪，社會成本代價大。他說，央行一方面升息可能壓抑經濟，卻又上調台灣今年經濟成長率，讓人很難理解。
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