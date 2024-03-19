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過去六年三次電價升、房價跟漲二次 專家：兩大條件左右價格

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
電價示意圖。圖／聯合報系資料照片
電價示意圖。圖／聯合報系資料照片

據信義房屋統計，過去三次的電價調漲後，有兩次一年後的房價都出現上揚，尤其去年電價調漲後，房價不到一年時間上漲幅度達一成左右。而今年上半年電價可能會再度調漲，是否帶起房價跟漲值得觀察。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，電價調漲未必是帶動房價的主要原因，觀察過去三次電價調漲，當下的背景因素如升息與房市政策，都是影響房市的重要關鍵，而近期央行已示警要留意民眾對通膨預期。

該份資料顯示，過去三次的電價調漲與一年後信義房價大台北地區指數連動性中，其中2023年4月電價調漲11%，一年後、房價也上漲11%最明顯。

曾敬德指出，電價上漲同步帶動一年後房價攀升可能有兩大原因，以去年電價調整來說，一方面當時通膨狀況相對明顯，另一方面則因去年下半年《平均地權條例》上路後、房市利空淡化，且政府推出新青安政策幫助年輕人購屋，都是影響房市的原因。

而2022年同樣電價調漲8.4%，不過曾敬德表示，當年一樣有通膨因素，不過2022年央行開始連續五季升息，加上討論《平均地權條例》等政策，對於房市有明顯抑制效果，因此即使當年電價上揚，一年後整體的大台北地區房價幾乎呈現凍漲。

至於2018年四月雖然電價微調，但當時景氣正處於築底緩步復甦階段，房價一年後則是小漲約5%。

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