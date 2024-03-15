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金寶法說會／在美小量試產充電樁良率100% 本季交貨貢獻上億美元營收

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

金寶（2312）15日召開法說，執行長暨總座陳威昌透露，已在美洲地區小量生產充電樁，去年底試產首批產品良率高達100%，今年第1季開始交貨，將貢獻上億美元營收，「對這個新品非常期待」。

金寶目前除在泰國廠生產電動車充電樁，陳威昌指出，由於符合美國聯邦政府與州政府補助，也會在美洲地區小量製造充電樁，從代工走向ODM，今年第1季開始交貨，預計帶來上億美元營收。

陳威昌說，電動車是必然趨勢，充電樁將是金寶近期非常值得期待的產品，持續與同集團的康舒共同合作開發充電樁，結合兩家公司專長，由康舒負責電源設計、金寶負責機構設計研發，偕同客戶進行新品設計與測試。

金寶集團上月就宣布，與美國電動車充電解決方案領導廠商 ChargePoint 達成重要合作協議，結合金寶整體資源，與 ChargePoint 共同開發創新高效的電動車充電解決方案，擴大康舒科技與金寶集團在電動車及其周邊產業的商業版圖。

充電樁 金寶 電動車

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