2024旅遊超夯信用卡來了！台新FlyGo卡點數放大超好刷

春遊日韓賞櫻花，4月連假衝一波海島渡假，暑假親子出遊歡樂一夏……，有出遊計劃的朋友請注意！2024超夯旅遊神卡來了！台新FlyGo卡航空/交通/旅遊最高5%，海外購物3%無上限，讓消費者不只買機票、參加旅行團超划算，平時搭高鐵、加油也「鈔省有感」，因此在網路社群激起一波討論度，網友紛紛表示：「比來比去，還是台新飛狗卡最符合我的需要」、「核卡超快速，剛好來得及訂機票」、「這張有強！」

春遊日韓賞櫻花，台新FlyGo卡買機票、跟團最高5%回饋。 圖／shutterstock

「旅遊X加油X網購」累點攻略，一張卡抵多張卡！

因應國人旅遊需求夯，台新FlyGo卡自今年6月結帳帳單開始，針對「海外消費、旅遊服務、日常通勤」3大面向，將卡友權益再升級：卡友持FlyGo卡至華航、長榮、星宇、虎航、國泰航空、華信、立榮航空購買機票，或向雄獅、易遊網、可樂、Klook等旅行社訂購行程，都可享5%台新Point(信用卡)回饋，還有旅平險最高3000萬保障，讓你2024年可以再玩很多次！

更讓網友狂讚的是，平時搭高鐵、到中油直營站加油，刷FlyGo卡同樣也有5%，讓你走到哪刷到哪，無論開車通勤、自駕旅遊、搭高鐵趴趴走，回饋都很甜，非常適合開車族、經常需要搭高鐵南來北往的差旅族。

此外，除了海外消費享3%回饋，卡友至iherb、Amazon亞馬遜、Rakuten樂天及eBay等海外網購通路消費，也可享3%回饋，而且回饋無上限，海外掃貨必備這一張！(卡友新權益適用2024/6/1~2024/11/30結帳帳單)

FlyGo卡回饋超甜：開車加油、搭高鐵5%，海外消費或海外通路網購3%。 圖／shutterstock、台新銀行官網

不只消費折抵，還能把點數放大！

台新Point(信用卡) 1點=新台幣1元，除了可使用點數100%折抵帳單，等同現金回饋，還能透過台新Pay在消費當下，即時折抵消費金額，台新Pay在三大超商(7-11、全家、萊爾富)都能使用，讓卡友就像是多了一個錢包！

如果想把點數放大，卡友更可以透過台新銀行Richart Life App自由選擇兌換他牌點數、各式商品或電子票券，把點數變得更超值！例如，用40點可兌換45元的超商咖啡，用488點可兌換家樂福500元電子票券，台新還會不定期推出「麥當勞」、「王品」等人氣品牌限時下殺寵粉活動，App內可兌換商品涵蓋超商、餐飲、百貨、生活服務等上千品牌，創造「1點 > 1元」的價值，讓卡友享受各式優惠小確幸！

卡友可以透過Richart Life App自由兌換商品，享受各式寵粉優惠，把點點變得更超值！ 圖／Richart Life App截圖

免消費也能賺點！「一點抽」以小博大嗨翻天

除了消費迅速累積點數，Richart Life App也會不定期推出簡單有趣的專屬任務，完成指定任務可獲得台新Point點數，還有限時搶點、會員日免費領點、運動累點等各式活動，讓卡友拿點數拿到手軟。廣受好評的「一點抽」以遊戲方式創造以小博大、翻倍抽的樂趣，也讓許多卡友被圈粉。

今年想要出國旅遊、秘境打卡踩點，出門就帶這一張卡！選擇權益豐富又實用的 FlyGo卡，輕鬆替自己省荷包，聰明消費把幸福放大又加碼！

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謹慎理財 信用至上

差別循環信用利率：一般消費及預借現金為6.75 %~15%,依電腦評等而定，循環利率之基準日為104年09月01日。預借現金手續費：預借現金金額*3%,不足NT$100以NT$100計算。單筆消費分期各期分期利率換算總費用年百分率為0-12%。