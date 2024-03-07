美國選前完成台美租稅協定？ 財長：我們非常希望
台美解決雙重課稅法案受矚目，國民黨立委賴士葆今（7）日質詢財政部長莊翠雲，能否在美國總統大選前搞定？莊翠雲回應，「我們非常希望。」財政部會持續關注相關進度。
美國眾議院今年一月底表決通過美國家庭及勞工稅收減免法案，這項包裹法案中，包含美台避免雙重課稅法案，後續將送參院表決並經美國總統簽署後才生效。
莊翠雲今日赴立法院財政委員會業務報告並備詢，賴士葆關注台美解決雙重課稅法案相關進度。
莊翠雲表示，在美國法案通過、總統簽署生效後，台灣會跟美國交換國際文書，目前美國還在參院審議，財政部會密切關注相關時程。
賴士葆猜測，美國即將於11月舉行總統大選，美台租稅減免法案在選前應該可以搞定？莊翠雲說，「我們非常希望。」財政部會持續關注。
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