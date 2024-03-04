生策年會施崇棠等大老齊聚 蔡總統：盼更多跨域合作

2024生策年會今（4）日登場，總統蔡英文致詞時表示，隨生策會喬遷到台北生技園區，期待能夠促進更多跨領域合作，協助政府與民間一起推動產業升級。她並希望醫界、科技界一起提供政府建言、支持，讓台灣能夠因應各項挑戰，增進國人福祉。

今年生策年會主題為「迎變、應變、創新局」，包括生策會創辦人王金平、會長翁啟惠、身兼副會長的廣達董事長林百里、英業達集團會長葉國一、華碩董事長施崇棠、技嘉董事長葉培城、可成董事長洪水樹等企業大老都親自出席。

蔡英文指出，今天是生策會邁向新開始。2016年當選後，產業之旅第一站就到生策會，過去八年生策會不僅提出重要產業發展策略，舉辦國際級醫療展會，促進台灣生醫產業全球化。

她提到，生策會一直都是政府推動生醫大健康產業重要夥伴，在大家努力下，台灣生技產業鏈業可以逐漸形成，在健保等基礎下，發展健康大數據，並發揮資通訊科技產業優勢，推動精準健康，成功拓展國際生醫商機。

蔡英文也感謝生策會積極串連科技、醫療、生技產業，持續推動建立了醫療數位轉型的合作夥伴，讓台灣成為國際生醫創新研發重要樞紐。她「拜託」醫界、科技業界一起提供政府建言、支持，讓台灣能夠因應各項挑戰，增進國人福祉。

翁啟惠則說，生策會創立以來超過二十年，扮演政府與企業橋樑，鼓勵新創、推動醫療大健康產業與到整合醫療科技、金融跨域合作。隨人口老化，全年醫療支出每年以5%左右上升，預計2030年增至十五兆美元，占全球GDP的12%，其中，早期診斷預防成長最快，生醫產業已從傳統疾病治療到涵蓋預防的精準健康產業，為了增加效率與精準度，高科技將扮演關鍵角色，這也是台灣機會，未來將協助生技新創公司引進資金，推動國際連結。