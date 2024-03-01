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緯穎早盤持續強漲5% 營運展望持續正向

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

緯穎（6669）繼昨日強攻漲停後，今（1）日股價持續強漲5%。法人指出，緯穎目標分散其客戶組成，2024-2025年 ASIC 與 GPU 專案將擴張至其 AI 伺服器營收，而台灣、馬來西亞與墨西哥的 SMT 與組裝產能擴張將支持公司2024-2025年成長性。

法人表示，緯穎持續擴張自製產能，因營運展望正向，公司並宣布將於股東會提案增資計畫，以因應各項資金需求，支持強勁訂單展望，法人維持「增加持股」評等，反映2024下半年至2025年獲利展望正向。

隨著通用型與 AI 伺服器訂單展望成長強勁，緯穎未來幾年將持續擴張台灣台南、馬來西亞、墨西哥廠的產能。法人分析，緯穎2023下半年台南廠 SMT 產能翻倍擴張後，未來將會擴張台南廠三期，預期在2027年完工。馬來西亞一廠組裝產能於2023年第2季開始供應亞太區域需求，接下來幾年將擴張二廠。

未來緯穎台南廠將生產主機板，並於馬來西亞廠最後組裝，以滿足亞太伺服器需求，同時，墨西哥廠目前為租賃廠房，2023年第4季至2024年第1季新產能陸續進行驗證，預計於今年第1季量產。墨西哥廠將主要因應美國需求，此廠為公司主要營收來源，持續於2024年貢獻營收比重70-75%。

緯穎 馬來西亞

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