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消保處查核全國預售屋契約 13建案不合格、裁處120萬元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院消保處今（26）日指出，針對全國50個預售屋建案契約進行查核，共查核750項次，計有22項次不符合規定，契約內容整體不合格率為2.9％，不合格內容則散見於13個建案中。對於契約內容不合規定建商，共計裁處新台幣120萬元。

消保處指出，為檢視建商對「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」的遵循狀況，行政院消保處會同內政部地政司及各直轄市、縣(市)政府地政局(處)於2023年9月至12月間辦理「112年度預售屋買賣定型化契約查核」。

行政院消保處就全國50個預售屋建案契約進行查核，每個建案均查核「房地標示及停車位規格」、「契約總價」及「驗收」等15項目，共查核750項次，計有22項次不符合規定，契約內容整體不合格率為2.9%，不合格內容則散見於13個建案中。查核建案名稱及各建案違規項目，詳如查核結果彙整表。

對於契約內容不合規定之建商，行政院消保處已請內政部地政司督導各直轄市、縣(市)政府地政局(處)依平均地權條例第81條之2第5項規定裁處完竣在案，共計裁處新臺幣120萬元。

對於此次違規情節較嚴重且其違規主要樣態主要分為，第一，違反「房地標示及停車位規格」規定，共計四建案。包含未記載停車位「性質」、「位置」及「型式」等基本資訊；未記載停車位「高度」。

第二，違反「契約總價」規定，共計四建案。消保處舉例，契約書中僅填列「契約總價」，未分別填列「土地價款」及「房屋價款（須分別填列專有部分價款及共有部分價款）」；或是價款填列「內容」錯誤，各項價款加總，與契約總價不一致。

第三，違反「審閱期間」規定，共計三建案。如審閱期間不足5日；或由「契約攜回審閱期日」、「簽約日」及「簽約金繳納日」等三個期日綜合判斷，審閱期間記載不合理。

第四，違反「驗收」規定，共計三建案。包含交屋保留款數額不足房地總價5％；建商於契約中自行訂定「驗收標準」，將部分瑕疵視為合格，或限制瑕疵須達一定程度始負修繕義務。

行政院消保處呼籲建商應依照「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」的規定，擬定各項契約條款，切勿刻意隱瞞重要消費資訊，影響消費者判斷；亦不得以「契約自由」為名，增列「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」所無且不利於消費者之契約條款。

此外，行政院消保處也提醒消費者，依平均地權條例第47條之4第1項規定，除有法定情況外，簽訂買賣契約後，不得讓與或轉售買賣契約與第三人，故購買前請斟酌本身能力及需求審慎評估，並提出在簽約前應做到以下三步驟，首先、至實價登錄網站確認建案契約備查狀況；其次，逐點核對契約內容是否與「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定相符；第三、倘遇契約內容不合規定之建案，應拒絕簽約，並可向主管機關檢舉等，以確保自身權益。

建商 建案 預售屋

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