野村台股基金閃金光，定期定額科技基金長線享AI甜頭！

「得AI者，得天下」！根據國際數據資訊(IDC)預估，2027年，全球在AI領域的總投資規模將達到4,236億美元，2022-2027年間的複合年增長率(CAGR)達26.9%，受益全球AI浪潮，2023年台股在全球主要股市中脫穎而出，台股基金也再次成為國人投資的首選。只是台股表現雖強，但在聯準會暴力升息的陰影下，國人投資信心似乎尚未完全恢復，2023年台灣投資人定期定額扣款台股基金之金額為新台幣255.86億元，相比2022年的296.74億減少40.88億，衰退13.78%，甚至是扣款金額最高的前十大熱門基金，也有7檔基金全年扣款金額衰退。

野村高科技基金/野村e科技基金，定期定額扣款金額成長幅度位居2023下半年台股基金冠亞軍。 圖／iStock提供

即便整體大環境不佳，但扣除新成立的基金，2023年仍有17檔台股基金扣款金額逆勢成長，不減反增，其中*野村投信旗下「野村高科技基金」、「野村e科技基金」表現最強，全年扣款金額分別成長72.87%及36.19% ，位居台股基金的第1名及第4名，而若是以下半年成長幅度來看，更是成長225.77%及178.06%，位居台股基金冠亞軍，建議投資人，不妨挑選短中長期績效名列前茅的標的，搭上「AI創世紀」多頭列車，透過定期定額抓緊AI科技股動能長線布局科技基金。(*資料來源：投信投顧公會，CMoney，資料日期：2023/12/31)

其實從績效表現來看，會有這樣的結果並不意外。「野村高科技基金」與「野村e科技基金」表現優異(圖一)，各期間績效皆位居同類型第一分位，並且遙遙領先同類型平均，凸顯出野村專業且紮實的研究功力，也顯示無論是短期的波動亦或是長期的趨勢，野村投信都能夠完美掌握，由2023年定期定額扣款金額的增速可以看出，投資人已經開始發現野村投信這個低調前進的台股王者。

定期定額投資基金已是許多人理財的主要方式，也是投資理財的第一步，定期定額具備三大優勢，包含分散進場時點、分攤投資成本、克服人性弱點，它能幫助你分散風險，省下研究時間將資金穩定投注在特定標的上，特別適合剛出社會想養成儲蓄習慣的小資族、投資新手、大學生、職場新鮮人或是沒時間看市場的忙碌一族。每個月最低只要新台幣3000元就能開始養成長期理財好習慣，對一般人來說門檻不高，便能投資優質的一籃子股票，對於想進行穩定投資儲蓄養老金的上班族，若交由專業的基金經理人操作，投資人能省下很多研究的力氣與時間，也能避免投資追高殺低，克服投資情緒忐忑不安的心情，畢竟，沒有人能預測金融風暴或是衝擊全球金融市場的Covid19，透過定期定額，可以穿越熊牛，分散風險達到獲利穩定，即便資金有限也能輕鬆投資。

不少人透過定期定額投資基金後，會時不時去查看基金的漲幅狀況，若剛好遇到高點買進，就可能覺得吃虧而感到灰心，但其實這是定期定額投資中無可避免的過程。根據研究報告顯示，2位投資人分別在當月的「最低點」與「最高點」進行定期定額投資，所得到的年化報酬率差不到1%，顯示定期定額投資者，無需太過在意進場時機。透過長期穩定的投資，可分攤投入至市場中起伏波動的股價成本，因此買進時遇到高、低點都是正常的情形，建議投資人保持耐心，持續持有具潛力的科技基金。

資料來源：理柏；資料日期：2024/1/31 *同類型係採SITCA分類台灣股票之科技股票型。*本定期定額之投資設定，係於每月月底投入一固定金額，於不同投資期間之累積報酬率。定期定額報酬按每月月底扣款，依持有不同的時間計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

(表一) 野村投信台股系列基金定期定額各期間績效表現

資料來源：理柏；資料日期：2024/1/31。*本定期定額之投資設定，係於每月月底投入一固定金額，於不同投資期間之累積報酬率。定期定額報酬按每月月底扣款，依持有不同的時間計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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