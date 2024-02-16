出席台商春節活動 蔡總統：盼能逐步恢復兩岸有序的交流

蔡總統今日出席「2024大陸台商春節活動」時表示，五年多來政府推動的「投資台灣三大方案」為台灣迎來可觀的投資及資金回流，她要邀請台商好朋友利用機會在台尋找發展契機，政府也會協助台商展開國際市場的布局。她也強調，在對等尊嚴的前提下，持續尋求兩岸對話的可能，希望能逐步恢復雙邊有序的交流，增進兩岸人民的福祉，共同創造區域的和平及繁榮。

蔡總統致詞時表示，台商一直是台灣經濟發展的關鍵推手；她要特別感謝台商好朋友在過去八年來，面對全球經濟的變局，能與時俱進，和政府攜手合作，分散市場、布局全球，不僅讓兩岸經貿關係變得更健康有序，也大幅提升台灣經濟的競爭力。

她強調，現在的台灣已經是世界的台灣，我們自信堅定邁向全球；同時，我們也厚實國力，壯大台灣，吸引來自全球的投資，讓全世界更加認同台灣。

蔡總統認為，在面對地緣政治的起伏，以及相關的經濟變數，我們始終秉持著「不挑釁，不冒進」的立場，以沉著、穩定的態度，向國際社會證明台灣是可靠的合作夥伴。

談及經濟發展，總統表示，政府推動各項基礎建設，縮減城鄉差距，改善台灣的投資環境，讓台灣的經濟更有韌性，也有更強的發展動能。在百工百業復甦之際，政府也協助產業加速淨零轉型，讓台灣的科技實力和製造能力，持續以低碳、永續的方式，在國際供應鏈中站穩腳步。

蔡總統提到，這五年多來，政府推動的「投資台灣三大方案」也為台灣迎來可觀的投資及資金回流，截至今年2月初，已經累積總投資金額超過2.17兆元，並且帶來超過14萬個工作機會。她也邀請台商好朋友趁著這次回台灣的機會，一定要到全台灣各地看看，尋找發展契機。

她指出，除了強化台灣的投資環境，政府也全方位拓展對外經貿關係。隨著「新南向政策」的推動，台灣對新南向國家的投資正在穩定成長中。台灣對新南向國家、歐洲、日本及美國的出口也連年大幅成長。

蔡總統進一步表示，去年「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經完成簽署；我們也和英國簽署提升貿易夥伴關係協定；另外，台灣和加拿大也共同完成「投資促進及保障協議」的談判。台灣正全面深化和各國在經貿上的連結。

蔡總統提到，現在許多國際大廠選擇加碼投資台灣，更加證明我們整體的國家實力、投資環境都深獲國際信任。為了因應整體環境的變遷以及企業發展的需求，她也要請海基會及相關部會共同做台商的後盾，打造發展利基，協助台商展開國際市場的布局。

蔡總統說，她知道大家都很關心兩岸的發展，維護區域及台海和平穩定的現狀，不僅是當前國際社會的共識，也是兩岸共同的責任，更是全體國人的期待。我們一直致力維護台灣的民主、自由，和國際盟友並肩同行，自信地走向世界。在對等尊嚴的前提下，我們從未停下腳步，持續地尋求兩岸對話的可能。希望能逐步恢復雙邊有序的交流，增進兩岸人民的福祉，共同創造區域的和平及繁榮。

她表示，各位台商好朋友都是台灣走向世界，以及維持兩岸和平的重要夥伴，更是台灣經濟發展不可或缺的力量。新的一年，她要繼續拜託大家一起打拚，讓台灣更進步、經濟更繁榮，並再次祝福所有的台商好朋友事事順利，龍年鴻圖大展。

包括總統府國策顧問林見松、秘書長林佳龍、副秘書長張惇涵、陸委會主委邱太三、經濟部長王美花、財團法人海峽交流基金會董事長李大維、全國工業總會理事長苗豐強、全國商業總會理事長許舒博等也出席這項活動。