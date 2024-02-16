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日股飆上34年新高 日圓暫時回升 民眾此時該如何投資

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
日圓趨貶格局未變，加上日股大漲，民眾可投資以日圓計價的日股基金。記者陳儷方／攝影
日圓趨貶格局未變，加上日股大漲，民眾可投資以日圓計價的日股基金。記者陳儷方／攝影

儘管日本的國內生產毛額（GDP）數據意外疲軟，使日本原本位居世界第三大經濟體的地位已拱手讓給德國，日本股匯16日雙雙上漲，不僅日股飆上34年新高，日圓兌美元也暫時回升到150以上。但日股走強及日圓趨貶的態勢未變，此時國人該如何投資？

日本股市指標日經225指數16日早盤一開，飆上34年新高，創1980年代後期泡沫經濟破裂以來最佳表現。匯率方面，美元指數15日尾盤下跌0.48%，報104.25。美元兌日圓貶值0.43%，報149.93日圓，日圓暫時擺脫貶破150大關的陰影。

不過，日圓對美元匯率從今年以來開貶至今，加上新台幣相對日圓強勢，讓國人拿台幣換日圓也很有優勢，換日圓除了可以到日本旅遊購物外，便宜的日圓也可以拿來投資，例如指數不斷攀高的日股，投資以日圓計價的日股基金是最容易入門的方式。

去年11月，日圓匯價從150價位開始走升，一路升至12月的140價位，當時有人看升日圓至130價位，但2024年新年一開始日圓即走貶，2個月時間又貶回去年11月時的150價位。目前包括投資機構、經濟研究機構普遍認為，日圓匯價最多就是150價位區間。

日圓這波走貶與美元指數強升有關，主要是因為市場預期美國降息時間一再延宕，導致美元指數居高不下，美元獨強態勢下，亞幣均偏向貶值，只是貶值幅度不同而已。

匯銀人士指出，日圓持續走貶是因為美元持續走強，衡量目前情況，日本央行大概也只會口頭干預，提出一些說法來阻貶日圓，一切等到薪資談判取得加薪後，央行才有可能放棄負利率政策，日圓才會走升。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，日本央行已多次表態要放棄負利率政策的政策，但結果都沒有，原因很簡單，因為日本政府負債龐大，如果日本央行升息，債台高築的日本政府將很難承受，「說不定等到美國都降息了，日本央行還沒結束負利率」。

鉅亨買基金一份報告指出關鍵，不論日本是否取消殖利率曲線控制，以及是否結束負率政策，日本都不敢讓十年期公債殖利率升高至2％，因為以債務占GDP比率計算，日本政府是世界上欠最多錢的政府。

日本央行把利率壓到極低，日本政府只要支付微薄的利息就能負擔極為龐大的政府債務，如果日本十年期公債殖利率上升，政府就要支付更多的利息，因此研究報告認為，日本央行不會讓十年公債殖利率走揚，只要不升高，日圓就不會真的強，會維持偏弱格局，價位就是150日圓兌一美元左右，也因此日股有理由可維持良好表現。

日圓 日本央行

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