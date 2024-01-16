世紀鋼去年獲利14億元、EPS 4.54元 後市看旺

世紀鋼（9958）昨16日公告去年第4季稅後純益7.6億元、季增72%，每股稅後純益2.02元，單季較去年同期由虧轉盈；2023年全年稅後純益14億元，每股稅後純益4.54元。

法人表示，世紀鋼基本面有撐，與中鋼（2002）合作離岸風電水下基礎建設受益甚高，中長期展望看俏。16日世紀鋼收盤204.5元，上漲1元，表現相對抗跌。

世紀鋼財報，去年12月營收21.3億元，月增38.2%、年增97.3%，創歷史單月新高，全年營收145億元、年增57%，同步創歷史新高。其第4季營收49.7億元，季增 36%、年增69%。

法人指出，世紀鋼去年受惠離岸風電水下基礎訂單陸續交付、哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 罰款準備金認列回沖，推升整體營收及獲利表現，隨著離岸風電惠國產化政策延續，可確保集團未來10年至15年訂單維持一定需求。

上市鋼廠主管說，世紀鋼風電題材持續發燒，表面業務量增加，尤其與中鋼合作後享受中鋼資源受惠更大，推升營收基本盤表現。由於前波中鋼興達海基在百分百國產化目標下，埋頭苦研基本功有成，都可為世紀鋼加分。

世紀鋼12月營收大增主要來自台電二期風場、海龍2A風場挹注，訂單中包含31座Jacket、124支Pin pile(PP)，以及21座14MW的大型Jacket，因營收按完工進度認列，12月產能增加財報亮眼。