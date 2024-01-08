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台灣經濟差？ 國發會三面向回應 談總經、負債、物價

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國發會主委龔明鑫。圖／行政院提供
國發會主委龔明鑫。圖／行政院提供

經濟成長議題成2024總統大選各陣營攻防焦點，對此，國發會表示，台灣近七年經濟成長動能佳，不僅2019-2022年經濟成長率重回亞洲四小龍之首、更創下31年來首度台股與港股的黃金交叉。

國發會表示，在整體經濟方面，相較於國民黨執政末期，2015年第3季到2016年第1季國際無經濟大事、台灣卻連續三季負成長。然而，蔡政府過去七年執政以來，推動五加二產業發展計畫、六大核心戰略產業，推動產業創新升級，並搭配前瞻基礎建設增加政府投資、台商回台三大方案增加民間投資，我國經濟已展現完全不同的面貌。

國發會指出，2016~2022年台灣平均成長動能不僅高於全球平均，也在亞洲名列前茅，帶動我國於2022年成為全球第21大經濟體；人均所得方面更於2021年首度逾3萬美元，並在人口2,000萬以上國家，2022年排名第10，如以購買力平價（PPP）計算名列第二。

國發會還提到，2020年到2022年疫情期間，台灣展現強大的經濟韌性，防疫成果良好所以生產不停擺、供應鏈不斷鏈，平均經濟成長率達4.2%，成為亞洲四小龍之首，且上市櫃公司營收屢創新高、三年平均年增幅達7.24%（上市）及7.76%（上櫃），基本面良好、帶動台股持續上漲，展現與港股31年後再次黃金交叉，都是過去執政團隊未曾達成的成就。其中全球疫情最嚴峻的2020年，台灣為全球主要經濟體中經濟成長最高。

此外，國發會亦指出，近年來政府妥適運用財政政策維繫經濟穩定成長，並利用經濟成長帶動稅收增長適時增加還債，雖因應國家發展需要及 COVID-19疫情衝擊等編列特別預算，然自2016年以來，實際債務還本不僅逐步提高，近八年累計債務還本新台幣7,960億元，其中，2022年還本規模達1,500億元，為史上新高。另政府債務占 GDP 比率平均持續下降，並較主要國家為低。

2023年惠譽評價台灣信評為AA評等，標普（S&P）則為AA+，而且兩大信評機構都提到台灣財政狀況優於其他國家，顯示台灣政府做那麼多，並沒有惡化財政。瑞士洛桑管理學院公布的「2023年世界競爭力年報」，我國「財政情勢」進步四名到第六名，顯見近年我國債務管控良好，落實財政健全。

針對物價方面，國發會表示，近年受到國際疫情及烏俄戰爭的衝擊，造成全球通膨及我國物價上漲，惟在政府積極落實各項穩定物價措施，以及持續努力減輕人民負擔。2022年國內消費者物價指數（CPI）年增2.95%，較主要經濟體如美國（8.0%）、歐元區（8.4%）、韓國（5.1%）、新加坡（6.1%）為低，2023年主計總處預估消費者物價指數（CPI）年增2.46%，應續低於其他國家（如去年1-11月台灣CPI年增率2.48%，續低於美國4.2%、歐元區5.7%、南韓3.7%、新加坡4.9%），依據主計總處估計今（2024）年將續降至1.64%。

此外，由於國內家庭結構人數持續減少，若以每戶衡量所得差距倍數易受家庭人數影響，如以每人衡量，2022年每人五等分所得差距僅為3.93倍，呈現縮小趨勢。若以國際常見的吉尼係數計算，我國每人可支配所得的吉尼係數2022年為0.279、2021年為0.277，優於其他亞鄰國家，如2021年韓國（0.333）、新加坡（0.386），以及2019年的日本（0.286）、中國（0.382）等。

國發會強調，台灣總體經濟的各項數據已可看出台灣經濟轉骨有成，這是整體台灣人民共同的努力。台灣已揮別過去「悶經濟」、「弱成長」的陰霾。

消費者物價指數 國發會

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