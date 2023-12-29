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彰濱資源化中心BOT案何時動工興建？經濟部這樣說

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

針對彰濱資源化中心BOT案件推動至今，不少民眾提出許多意見，經濟部今（29）日表示，此案若因為各種因素無法取得建築執照，經濟部將檢討本案推動的必要性，依照契約處理本案後續工作。

經濟部指出，在彰濱產業園區推動設置資源化中心，主因為彰化縣政府曾致函本部工業局（組改後業務歸屬於產業園區管理局）表示一般事業廢棄物處理量能不足，請解決廢棄物去化問題，落實產源責任。案經公告公開招商，甄審出最優申請人，經濟部於2020年9月30日與晶鼎綠能公司簽約，原訂2023年6月15日動工興建，然因在地民眾對於此案持反對意見，且晶鼎綠能公司尚未取得彰化縣政府核發建照，迄今仍無法動工，目前停工中。

經濟部表示，環保團體及在地民眾對本BOT案發動陳情抗議，經濟部已請晶鼎綠能公司應持續與民眾溝通，俾利取得在地民眾推動此案的共識。

此外，經濟部也提到，另依此案契約規定興建期開始六個月仍無法興建，如可歸責於廠商，將構成重大違約。現階段晶鼎綠能公司雖已依建築法相關規定向彰化縣政府申請雜項執照，然遭退件。

經濟部表示，將依契約持續追蹤辦理進度，若晶鼎綠能公司後續未能取得彰化縣政府支持，依建築法取得建雜照申請，並依環評法規定完成施工前公開說明會，倘未達成契約及法規要求，將致本計畫之目的無法達成，則經濟部後續將重新檢討本計畫推動的必要性，並依契約規定，研擬後續相關作為。

經濟部 綠能 廢棄物

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