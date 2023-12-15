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國人海外工作 去年赴陸占比史上最低

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

主計總處昨天發布去年國人赴海外工作人數統計，隨著疫情影響弱化，去年國人赴海外工作人數四十七點三萬人，較前年大幅回升十五點四萬人、增幅百分之四十八點四，但尚未回到疫情前一○八年、七十三點九萬人的高峰。儘管國人仍以赴中國大陸工作人數十七點七萬人最多，但占比百分之卅七點五降到史上最低；反觀赴美工作人數十點三萬人、占比百分之廿一點八則雙創新高。

主計總處表示，國人赴陸工作人數及占比驟降，與最高峰占比六成二、人數四十三萬人不可同日而語，主要原因有二，分別是美中貿易大戰，台商赴美投資增加，以及大陸去年冬天才解封，人流受到影響。

值得注意的是，男女到海外工作比率大幅拉近，男性廿五點四萬人、占比百分之五十三點六；女性廿二萬人、占百分之四十六點四。男性往大陸及東南亞工作者多，女性則偏重美、日、韓。

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