無薪假再破萬人！製造業難降溫 一家工具機接續實施逾百人
無薪假人數又衝破萬人。勞動部今（16）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。目前有390家、10,231人實施無薪假，較上期增加26家、422人。主要是製造業中金屬機電業增加最多，包括一家工具接續實施逾百人，反映製造業無薪假情勢仍未見降溫訊號。
勞動部統計，製造業現有221家、9,186人實施無薪假，占全體無薪假人數高達九成，較上期增加18家、395人。
製造業四大業中，金屬機電業仍是重災區，目前有146家、6,051人實施無薪假，較上一期增加15家、403人；資訊電子業現有35家、1,924人實施無薪假，較上一期增加3家、63人。
化學工業則有19家、878人實施無薪假，較上期增加1家、5人。民生工業則有21家、333人實施無薪假，較上期減少一家、76人。
勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，製造業無薪假主要仍集中在金屬機電業，較上期增加403人，這期一家工具機接續通報實施100多人，月休4 天，實施至年底；其他多為中小型業者。
她並指出，民生工業則有一家從事玩具製造業70多人停止實施，但後續不排除再實施。
上期無薪假人數壓回至萬人以下，這期又回升至萬人以上。她分析，每月第二次發布統計，多少都會因月底效應（亦即實施到期）而呈人數減少現象，之後又會因勞資協商繼續實施，而使得人數回升。因此，製造業無薪假情勢未來發展，還要再觀察。
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