南工分署長遭羈押 國土署：初查涉案廠商無承攬案

不亞於大陸貿易壁壘調查對台灣可能造成的影響，政府部門與學術機構近來更關注兩大課題，一是若大陸經濟不像以前那般大幅成長，進入另一個「新常態」時，會對台灣造成什麼影響？其二是，如何以新視角看待新常態下的中國大陸？

2023-11-02 18:11