9工商團體 11月見總統參選人聊能源

外傳九大工商團體預計在十一月與各組總統參選人討論能源價格以及供應穩定，經濟部長王美花昨日表示，今年電力供給備轉率都在百分之十甚至更高，穩定供電沒問題；在綠電部分，國際間對綠電的需求持續增加，因此會加緊提供綠電以及加強購買綠電的便利性，並與產業界密集溝通。

經濟部長王美花昨出席立法院經濟委員會，針對九大工商團體工總、商總、工商協進會、全國中小企業總會、工業協進會、電電公會、工業區廠商聯合總會、三三會、台灣工商企業聯合會，將與各組總統參選人進行經濟發展、兩岸關係、能源政策、教育人力、國際經貿等五議題的財經對話作出回應。

其中能源政策主要聚焦在能源價格、供應穩定的議題，王美花表示，今年電力供給的備轉率都在百分之十甚至更高，在綠電持續成長下，電力調配比起過往都來得穩定，台電會持續做好管理。

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