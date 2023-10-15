風電發威破紀錄 連8日最高發電量突破150萬瓩

56歲的大姐麗霞（化名）在餐館工作已3年多，多年來都是領基本工資，即使偶爾加班，從沒領過加班費；不只如此，某天客人看她身體不適，關心問她生病為何不請假，麗霞回答「如果請假，2000元全勤獎金就沒了，薪水只有2萬4千多了」。原來餐廳老闆跟麗霞說，她每月底薪2萬4400元，外加全勤獎金2000元，麗霞多年來習以為常，不覺得有異，卻不知自己虧大了。

2023-10-15 09:30