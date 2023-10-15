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風電發威破紀錄 連8日最高發電量突破150萬瓩
入秋後東北季風增強，風力發電持續發威！台電表示，繼今年度整體風力發電在10月2日16時52分達到190.3萬瓩，創下歷史新高後，自7日起截至昨（14）日，風力發電連續8天瞬間最高發電量皆突破150萬瓩，且在日夜全天皆能穩定出力達80萬瓩以上，已相當於1.5部台中電廠機組的裝置容量，不僅在秋冬空污季提供潔淨能源，更成為滿足用電尖峰需求的重要電源。
台電說明，近年來政府、民間與台電致力投入綠電設施建置，再生能源裝置容量已大幅增加，截至今（2023）年8月，風電累積裝置容量達245.5萬瓩，不僅接近去年同期的兩倍之多，相較2016年7月僅67.1萬瓩，更已成長為當時的三倍以上。隨著未來離岸風機陸續完成建置，風力發電量將逐步提高，有望繼續維持「風光聯手」綠能發電佳績。
台電說明，目前電力調度皆以再生能源優先，當再生能源發電量增加時，燃煤與燃氣等機組便可以減少發電，於秋冬空污季進一步減少火力機組使用。此外，燃氣機組快速升降載的特性，更可與再生能源相互配合，作為反應快速的可靠備援電力，再透過以氣代煤，發揮兼顧穩供與環保的功能。
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