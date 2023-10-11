製造業無薪假降溫？半導體設備、金屬工具等四業者再通報460人

勞動部今（11）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。製造業目前有224家、8,538人實施無薪假，較上期減少1,435人；但仍有半導體設備、金屬工具製造、橡膠業、印刷製造等四家大型業者，在這期新通報或接續通報共約460人實施無薪假。

勞動部統計指出，各行各業整體現有383家、9,598人實施無薪假，人數跌回萬人之下。較上一期減少270家、2,280人。勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，主要是很多中小型業者暫停實施，同時不排除是月底效應，亦即仍有業者可能再接續實施。

根據統計，製造業目前有224家、8,538人實施無薪假，較上期減少78家、1,435人，四大製造業家數和人數都減少，其中金屬機電業減少1,435人，資訊電子減少673人。

製造業無薪假人數有較明顯減少，是接單好轉、景氣回升跡象？恐怕難以樂觀。王金蓉表示，這期製造業人數雖減少，但仍有新增實施無薪假的大型業者。她指出，一家半導體設備廠商通報實施130人，實施期間三個月，月休四天；一家金屬工具製造通報110人，實施期間三個月，月休4至11天；另有一家橡膠業者通報120人，實施一個月，月休2天。上述三家業者都是過去未實施無薪假，這次首次實施。

此外，王金蓉指出，還有一家印刷製造業接續再通報100人實施無薪假，實施一個月，月休2至12天。

這期也有停止實施無薪假。王金蓉指出，民生工業有一家運動製品業原訂實施至11月底，但因有訂單，因此提早停止實施110人；化工業也有一家橡膠製品業者，停止實施110人，業者反映有訂單，不會再實施；資訊電子業則有二家零組件業者各有70人停止實施；另有一家做伺服器機箱業者因有轉單，實施規模由170人減少至100人。

王金蓉指出，無薪假重災區的金屬機電業，這期有一家車床製造業，因有訂單，停止170人無薪假；另一家打釘機製造業者這期雖停止170人無薪假，但業者表示，還會再接續實施。

王金蓉坦言，製造業景氣仍不明朗，有減少或停止實施，但也有新增實施，難以判斷製造業無薪假將降溫，須審慎應對。

商品推薦