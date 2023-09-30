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入秋風電發威 整體風力發電、離岸風電雙創歷史新高

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
隨著入秋後開始吹起東北季風，風力發電也持續增加。台電公司提供
隨著入秋後開始吹起東北季風，風力發電也持續增加。台電公司提供

隨著入秋後開始吹起東北季風，風力發電也持續增加。台電公司表示，繼26日17時9分整體風力發電達到167.3萬瓩，突破歷史新高後，離岸風電部分昨(29)日17時10分達138.3萬瓩，出力破百萬瓩，亦創下新高。風力發電不但成為繼光電之後重要綠能，也成為滿足用電尖峰需求的重要電源。

台電指出，我國具良好的風場條件，秋冬期間風力發電效果佳，尤其在離岸風場建置更多後，更能看出發電效果，去年底風力發電出力才首次突破100萬瓩，至今已成長1.5倍以上。台電表示，今年1月至8月風力發電累積達25.98億度，較去年同期增加約94.1%。

台電進一步指出，近年來政府、民間與台電致力投入綠電設施建置，再生能源裝置容量已大幅增加，截至今(2023)年7月，風電累積裝置容量達225.3萬瓩，相較2016年7月67.1萬瓩，已成長超過三倍以上，隨未來離岸風電新血陸續加入，風力發電亦將逐步提高，「風光聯手」有望繼續維持發電佳績。

台電說，目前電力調度皆以再生能源優先，當再生能源發電量增加時，燃煤與燃氣機組便可以減少發電，為空污季進一步減用火力機組，提供強而有力的後援。此外，燃氣機組快速升降載特性更可與再生能源相互配合，作為快速調節的備援電力，並透過以氣代煤，可以發揮兼顧穩供與環保的功能。

風力發電 台電 離岸風電

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