大亞七股漁電共生太陽能廠今啟用 未來20年將發電33億度

進口蛋演變成食安問題，民眾怕吃到「壞蛋」而人心惶惶。衛福部將進行為期6個月的雞蛋原料原產地標示輔導，特別是針對民眾日常愛買的茶葉蛋，超商業者表示將全力配合標示，目前茶葉蛋買氣尚未受到影響。而小小一顆茶葉蛋，向來是超商的帶路雞，每年可為業者創造驚人營收。

2023-09-27 12:25