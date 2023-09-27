大亞七股漁電共生太陽能廠今啟用 未來20年將發電33億度
大亞（1609）集團旗下志光能源七股漁電共生案場今（27）日舉行第一期案場正式啟用典禮，總計發電量85MW，已於去年完工掛表，至今已發電1億多度電，預計第二期35MW明年下半年掛表。
大亞旗下志光能源在台南七股建置的漁電共生太陽能發電廠，為全台最大漁電共生電廠，第一、二期總發電量共120MW，並兼顧發電、養殖和生態等三大功能，其中第一期85MW，去年完工掛表發電，今年7月取得電業執照後，至今發電量1億多度電，第二期35MW預計於明年下半年掛表，預估未來20年，產能將逾33億度發電量，以1MW一年發電收益580萬-600萬元計算，未來發電收入估計可達198億元。
此外，在志光能源七股漁電共生85MW案場中，預估年漁貨量將達500噸，包含蛤蠣、烏魚、石斑魚、虱目魚等各類魚種。
大亞集團董事長沈尚弘表示，在再生能源的發展過程中，大亞需獲得各種規範內的專業執照許可，但自己認為最重要的是無形的社會執照，大亞提早看到了再生能源在未來的重要性，努力獲得地主、漁民、居民信任，成為漁電共生示範案場，期許能持續為台灣提供穩定的能源。
大亞目前全台共有68座屋頂型、地面型太陽能電廠，總裝置容量超過200MW，短期目標2026年將達成500MW。
除了打造大型太陽能電廠投入能源產生外，沈尚弘表示，更需要搭配儲能系統儲備電能達到光儲互補。去年大亞加入台電AFC(調頻備轉輔助服務)交易平台，目前已有13MW儲能系統投入服務，期望2025年完成100MW的儲能系統擴增。
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