台美交易所高層交流成果豐碩 聚焦ESG、碳交易發展等議題

為強化國際交流合作，提升台灣資本市場全球能見度，證期局張振山局長、臺灣證券交易所董事長林修銘等一行於近日拜訪紐約交易所，同時我國駐紐約辦事處大使李光章亦一同拜訪納斯達克交易所高層，雙方團隊就 ESG 發展措施、碳權交易所、上市監理等議題進行交流。

林修銘表示，此次是臺灣證交所五年來首次與納斯達克交易所及紐約證交所進行會談，由兩大交易所的高層代表接見，並獲納斯達克交易所邀請觀賞開盤敲鐘儀式，顯示此行受到雙方高度重視，且會晤成果豐碩，為臺灣證交所與美東重量級交易所間的網絡關係立下堅實基礎。

臺灣證交所與納斯達克交易所此次業務交流內容涵蓋碳權交易所、新興科技運用等議題；與紐約證交所交流內容則涵蓋 ESG 發展措施、上市籌資等議題。

ESG 發展措施方面，臺灣證券交易所一直致力於推動可持續發展和環境保護，並積極引領台灣市場在 ESG 領域的發展。鑒於推廣 ESG 投資和融資對證券市場的永續發展至關重要，雙方分享 ESG 資訊揭露規劃、資料平台及相關措施，探討如何協助企業遵循 ESG 標準、提高投資者對 ESG 相關議題的關注度，並推廣 ESG 金融商品。

至於碳權交易所部分，證交所分享8月甫成立臺灣碳權交易所，就碳排放減少、綠色能源發展、氣候變遷、碳權相關投資產品等議題進行深入討論，並交流如何建立一個效率、符合使用者需求的碳交易平台，以支持碳市場發展和綠色投資，未來在碳交易方面亦將深化合作。

關於上市籌資與上市監理，今年以來全球 IPO 活動低迷，為爭取更多優質公司前來申請掛牌，就上市條件在活絡市場與監理之間取得平衡點，及發掘海外地區的案源等作法進行經驗交流。

臺灣證交所亦分享於7月中推出的投資平台Investment InfoHub，以一站式整合上市公司與投資人決策攸關的財務、業務資訊及資訊揭露，並以視覺化方式呈現。另外，就後疫情時代所衍生的上市公司監理挑戰進行意見交換，如何增進對海外企業的管理、資訊揭露及風險控制，雙方交易所亦分享各自市場管理實務和經驗。

此外，由於「T+1」結算交割制度已成為近期國際矚目焦點，因應美國明年5月即將實施「T+1」結算週期，臺灣證交所此行在美國兩大交易所後亦將接著拜會美國市場基礎設施領導者─美國證券集中保管結算公司(DTCC)之總裁、執行長暨董事Frank La Salla，請益美國改制為「T+1」的相關經驗。

DTCC總裁、執行長暨董事Frank La Salla表示：「DTCC繼續致力於保護全球金融市場，同時不斷提供新穎的解決方案，為我們的客戶提供最大價值。我們期待與臺灣證券交易所會面，分享更多關於重要舉措之資訊，包括在美國加速實施T+1結算交割，以及進一步降低風險並提高市場效率的機會。」

台灣與全球重要市場及區域交易所夥伴，長期在商品、制度、業務等領域交流合作，近年亦積極在永續金融及新創產業等面向拓展業務交流，深化與國際交易所之間的網絡關係與連結，積極面對全球政經局勢帶來的競爭與挑戰，提升台灣國際地位與全球能見度。