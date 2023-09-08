快訊

基泰大直塌陷 營造大老指「基地直接廢了」：未來賠償金10億跑不掉

U18世界盃／中華隊微調打線拚冠軍賽門票 考量腳程+作戰

合機營收／8月6.99億、年增72% 創歷史同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

合機（1618）今（8）日公告，8月營收6.99億元，年增72.23%，累計今年前8月營收27.02億元，年增55.21%，單月、前8月均創歷史同期新高。合機指出，主要是因為業主通知銅板、高壓線、超高壓線及其附屬器材等交貨數量較去年同期增加。

政府為杜絕大停電，祭出台電「強化電網韌性建設計畫」將釋出更多統包標案，未來十年內，電線電纜有約1,100億元以及智慧電網與配電系統需求標案釋出。

在政策加持下，線纜業界指出，目前來自台電線纜的訂單多以161kv為主，再來是345kv、69kv等中壓、超高壓線纜，加上新能源產業興起，及台商回流建廠與去兩年房市熱絡，建案所需要用到的建築用線，三大動力皆推升線纜需求。上市櫃線纜中，僅有三家可做到345kv超特高壓電力電纜，合機便是其中一家，因此可望率先受惠。

展望後市，合機先前指出，由於超高壓都是地下化的電纜，因此要看台電的施工進度，每個月的交貨時間點不同，所以認列上會有所差異。整體來看，後續在強韌電網計畫、產業擴廠等因素推升線纜需求下，公司審慎樂觀看待後市。

電纜 台電 營收

延伸閱讀

颱風海葵釀台東9萬戶停電 台電：日夜搶修已復電

電纜線軍規降工規！中科院3員工勾結廠商 檢求刑12至18年

桃吉林路拓寬快2年一再延宕影響交通 這原因影響期程

台中鸚鵡站在電線上兩天不走 台電出動工程車才發現原因

相關新聞

玉山金（2884）獲利輸中信金（2891）股價卻高出許多？專家：配股EPS被稀釋

股票股利並非越高越好，如果獲利沒有成長，你領到股利卻賠上價差，還是有可能會賠錢的...

台聚集團8月營收亮眼 這2檔領軍漲、帶領塑膠股表現

台聚（1304）集團8月營收全面成長，尤以華夏表現最強，呈現年月雙增，合計8月集團營收84.85億元，月增27.23%，...

金融股重返月均線 中信金獲利報喜 盤中大漲逾2% 第一保、旺旺保勁揚

台股今（8）日開低，盤中最低一度達16505.64點，跌破月均線，其中金融股逆勢抗跌，金控以中信金領軍，受惠前8月獲利亮...

台塑四寶8月營收紅通通 合計1,390億元

台塑四寶昨（7）日公告8月營收，四家公司均較7月成長，合計共1,390.2億元，月增17.5%，唯仍年減11.1%；其中...

利多加持 台塑四寶逐月逐季向好

受惠於塑化旺季、油價高檔，台塑四寶認為，接下來將逐月、逐季向好，即使單一公司單月表現略有消長，整體而言，第4季營運將優於...

中信金 前八月大賺440億元

六家上市金控昨（7）日公布8月自結獲利，受惠現金股息入帳延續，金控獲利成長亮眼，中信金累計前八月獲利突破400億元，獲利...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦