合機營收／8月6.99億、年增72% 創歷史同期新高

合機（1618）今（8）日公告，8月營收6.99億元，年增72.23%，累計今年前8月營收27.02億元，年增55.21%，單月、前8月均創歷史同期新高。合機指出，主要是因為業主通知銅板、高壓線、超高壓線及其附屬器材等交貨數量較去年同期增加。

政府為杜絕大停電，祭出台電「強化電網韌性建設計畫」將釋出更多統包標案，未來十年內，電線電纜有約1,100億元以及智慧電網與配電系統需求標案釋出。

在政策加持下，線纜業界指出，目前來自台電線纜的訂單多以161kv為主，再來是345kv、69kv等中壓、超高壓線纜，加上新能源產業興起，及台商回流建廠與去兩年房市熱絡，建案所需要用到的建築用線，三大動力皆推升線纜需求。上市櫃線纜中，僅有三家可做到345kv超特高壓電力電纜，合機便是其中一家，因此可望率先受惠。

展望後市，合機先前指出，由於超高壓都是地下化的電纜，因此要看台電的施工進度，每個月的交貨時間點不同，所以認列上會有所差異。整體來看，後續在強韌電網計畫、產業擴廠等因素推升線纜需求下，公司審慎樂觀看待後市。