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富威電力與寶島陽光再生能源完成50MW太陽能購售電合約

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
富威電力總經理郝遐鵬今日與寶島陽光集團卓國良執行長簽訂綠電購售合約 。圖/富威電力提供
富威電力總經理郝遐鵬今日與寶島陽光集團卓國良執行長簽訂綠電購售合約 。圖/富威電力提供

森崴能源（6806）子公司富威電力今（7）日與寶島陽光再生能源集團簽訂太陽能購售電合約（CPPA），預估年發電量超過6500萬度，等同129座大安森林公園一整年的碳吸收量，這也是寶島陽光從事綠電轉供業務以來，單一客戶售電量最大的合約，期望藉由富威電力的綠電轉供平台滿足下游客戶需求，共同成為ESG全方位永續方案的提供者。

寶島陽光執行長卓國良與富威電力總經理郝遐鵬代表簽署50MW的太陽能購電合約，這是寶島陽光首次與再生能源售電業者合作，也是富威電力繼今年5月開始轉供星崴電力及禾迅一號後，再次為旗下整合購電CPPA添加新量能。顯示富威電力不但是企業採購綠電的好夥伴，也是發電業者綠電轉供布局的最佳引路人，朝向綠電買、賣交易平台的雙棲目標邁進。

寶島陽光再生能源2016年在台成立，主要投資者為瑞士合眾集團（Partners Group），致力於台灣太陽能電廠投資與管理的再生能源投資公司。目前旗下握有多座指標性太陽光電案場，包括屏東高樹光電示範區、嘉義鹽地光電廠等，成立至今，共累計發出7.5億度綠電。寶島陽光亦是參與國內首批再生能源電力轉供予終端用戶之業者。

2022年寶島陽光轉型朝向集團化發展，成立維運科技公司與電力事業公司，確保電力供應品質，提供完善的售電服務。同年與記憶體大廠南亞科技簽訂10年2.5億度的購電合約，是寶島陽光綠電轉供業務之重要里程碑，未來將持續增加終端用戶的售電比重，期望成為台灣能源轉型中，最值得信賴的夥伴。

富威電力是國內第一批綠電交易業者，先後協助科技、電信、金融等各產業購買綠電，已完成300多個綠電轉供服務，是業界少數擁有多轉供據點的售電業者之一。同時提供儲能、ESCO節能、碳盤查認證服務，是集團與客戶直接對接的綠電交易大平台。

截至今年6月，富威電力的太陽能、陸域風電累積可轉供度數達1.8億度。富威電力甫從2020年5月與同業們為台灣綠電轉供開啟新篇章後，短短的四年內服務客戶已多達50餘家，以具體行動協助企業邁向2050淨零碳排目標。

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