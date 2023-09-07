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富威電力攜手寶島陽光 完成50MW太陽能購售電合約

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

森崴能源（6806）子公司富威電力今（7）日與寶島陽光再生能源集團簽訂太陽能購售電合約（CPPA），預估年發電量超過6500萬度，等同129座大安森林公園一整年的碳吸收量，這也是寶島陽光從事綠電轉供業務以來，單一客戶售電量最大的合約，期望藉由富威電力的綠電轉供平台滿足下游客戶需求，共同成為ESG全方位永續方案的提供者。

寶島陽光執行長卓國良與富威電力總經理郝遐鵬代表簽署50MW的太陽能購電合約，這是寶島陽光首次與再生能源售電業者合作，也是富威電力繼今年5月開始轉供星崴電力及禾迅一號後，再次為旗下整合購電CPPA添加新量能。顯示富威電力不但是企業採購綠電的好夥伴，也是發電業者綠電轉供布局的最佳引路人，朝向綠電買、賣交易平台的雙棲目標邁進。

寶島陽光再生能源2016年在台成立，主要投資者為瑞士合眾集團（Partners Group），致力於台灣太陽能電廠投資與管理的再生能源投資公司。目前旗下握有多座指標性太陽光電案場，包括屏東高樹光電示範區、嘉義鹽地光電廠等，成立至今，共累計發出7.5億度綠電。寶島陽光亦是參與國內首批再生能源電力轉供予終端用戶之業者。

2022年寶島陽光轉型朝向集團化發展，成立維運科技公司與電力事業公司，確保電力供應品質，提供完善的售電服務。同年與記憶體大廠南亞科技（2408）簽訂10年2.5億度的購電合約，是寶島陽光綠電轉供業務之重要里程碑，未來將持續增加終端用戶的售電比重，期望成為台灣能源轉型中，最值得信賴的夥伴。

富威電力是國內第一批綠電交易業者，先後協助科技、電信、金融等各產業購買綠電，已完成300多個綠電轉供服務，是業界少數擁有多轉供據點的售電業者之一。同時提供儲能、ESCO節能、碳盤查認證服務，是集團與客戶直接對接的綠電交易大平台。

截至今年6月，富威電力的太陽能、陸域風電累積可轉供度數達1.8億度。富威電力甫從2020年5月與同業們為台灣綠電轉供開啟新篇章後，短短的四年內服務客戶已多達50餘家，以具體行動協助企業邁向2050淨零碳排目標。

綠電 太陽能電廠 再生能源

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