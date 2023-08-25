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減碳壓力大！最新統計：台灣2021碳排不減反增逾2%

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
主要國家經濟成長與燃料燃燒溫室氣體排放成長。氣候變遷署提供。
主要國家經濟成長與燃料燃燒溫室氣體排放成長。氣候變遷署提供。

環境部今（25）日公布最新國家溫室氣體排放清冊報告，由於疫後經濟復甦，2021年淨排放量不減反增，較基準年2005年增加2.57%，不僅離第二期目標（2025年減10%）有相當大距離，連第一期目標（2020年減2%）也未能達標，減碳腳步稍嫌落後。

環境部表示，受到新冠肺炎疫情干擾，全世界主要國家2021年碳排多數都上升，但台灣當年度GDP成長6.53%，優於南韓、美國等，但台灣燃料燃燒溫室氣體成長3.7%，低於韓、美。

環境部表示，雖2021年單年淨排放量上升至275百萬公噸二氧化碳當量（MtCO2e），但根據經濟部公布的電力排碳係數來推估，2022年淨排放量將下降至226.1 MtCO2e，低於基準年2005年的排放量。

台灣自2015年起均依循聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）國家溫室氣體清冊指南，公布國家溫室氣體排放清冊報告，今年更新至2021年。

統計結果顯示，我國淨溫室氣體排放量從2007年排放峰值後，逐步下降至2020年，2021年因疫情趨緩、經濟復甦，帶動用電成長致使碳排增加，呈單一年度上升，較2020年增加4.56%，較基準年2005年成長2.57%。

分析原因，主要來自能源產業及製造業，在疫後經濟復甦下，全國電力需求增加4.4%，連帶影響電力排碳係數上升至0.509 kgCO2/度，造成溫室氣體排放量增加

環境部表示，依據國際能源總署「燃料燃燒二氧化碳排放量」報告顯示，2021年因疫情趨緩，經濟復甦，全球能源相關二氧化碳排放反彈，較2020年成長6%，相較之下，我國2021年燃料燃燒溫室氣體排放僅增加3.7%，相對較低。

再者，我國2021年經濟成長率相較2020年成長6.5%，比對歐美等先進國家同期經濟成長率大多低於我國，但其燃料燃燒溫室氣體增加率均高於我國。

此外，我國碳排放密集度（即每單位GDP之二氧化碳排放量）自2003年起逐年減少，顯示我國近年來推動低碳轉型已有成效。

氣候變遷署強調，我國溫室氣體第二期階段管制目標為目標年2025年較基準年2005年減少10%，目前六大部門減量行動方案及22個地方政府減量執行方案已全數核定，陸續展開能源轉型、產業低碳轉型、運具電動化及補助推動住商節能等工作，並透過淨零路徑12項關鍵戰略，推動更積極的氣候行動。例如交通部TPASS通勤月票政策，即得引導民眾「行」的行為改變。

此外，今年2月公布施行的「氣候變遷因應法」強化各行動方案橫向縱向協調及管考推動機制，規範各地方政府成立氣候變遷因應推動會；新增徵收碳費之經濟誘因工具，搭配執行自主減量計畫達指定目標申請核定優惠費率，促使徵收對象實質減量；鼓勵更多自願減量，透過額度交易機制，促成各事業以大帶小積極減量；另增加新設或變更排放源增量抵換機制，減少排放增量。

氣候署表示，綜上種種減碳措施將逐步落實執行，促成中央、地方各級政府與國民、事業、團體共同推動溫室氣體減量，朝向國家共同減量目標努力。

碳排放 疫情 氣候變遷

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