快訊

台鐵冷知識！快快還慢慢？員工曝買票被問「5字訣」有原因

PLG／昨才宣布林秉聖加盟今被「婉拒」！攻城獅曬簽約文件 譴責惡意挖角

元太法說會：上半年營業利益、淨利及EPS均創下歷史新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
元太科技新竹廠辦大樓由董事長李政昊（左4）主持，完成上樑儀式，預計新廠辦於2024年上半年完工啟用。元太／提供。
元太科技新竹廠辦大樓由董事長李政昊（左4）主持，完成上樑儀式，預計新廠辦於2024年上半年完工啟用。元太／提供。

E Ink元太（8069）科技今（16）日發布財務數字。2023年第2季單季合併營收為新台幣72.36億元，較2022年第2季略減3%，歸屬於母公司之淨利為新台幣24.21億元，單季稅後每股盈餘（EPS）為新台幣2.12元。2023上半年合併營收新台幣144.66億元，較去年同期成長8%；營業利益為新台幣38.43億元，較去年同期成長13%。2023上半年合併營收為近12年同期新高，營業利益、淨利及EPS則均創下歷年來新高點。

由於電子紙貨架標籤於零售市場持續增溫、電子紙筆記本及電子紙看板應用穩健增長，帶動2023年上半年營運成長動能，而大環境消費力道不足則影響電子書閱讀器市場之成長。因應整體電子紙市場持續穩定拓展，元太積極佈局電子紙產能規劃，目前正興建中的新竹廠辦大樓， 已於日前由董事長李政昊主持完成上樑儀式，祈福後續建廠工程進行順利，預計新廠辦於2024年上半年完工啟用。

在積極推動營運成長的同時，元太科技也致力於導入再生能源使用，同時推動淨零減碳的實踐，公司承諾2030年前達100%使用再生能源（RE100）目標，全球營運與銷售據點則已於2022年達到使用21%再生能源，超越原預期的10%。在2023年國際再生能源組織RE 100的年度RE100領導奬（RE100 Leadership Awards） 中，元太科技亦獲RE100新進企業奬（Best Newcomer）入圍，該獎項旨在表揚新加入RE 100的企業，無論是通過增加自有再生能源使用，或是與供應商合作降低碳足跡實踐永續策略，並已顯著減少碳排放者。

為更落實綠色製造與實踐環保節能的願景，元太科技於再生能源取得來源特別著重「外加性」及「多元性」，意即採購新設置的綠能電廠電力，以加速「新增」再生能源，並提升整體環境永續效益，同時也採購不同產生來源的綠電，以促進再生能源整體產業發展。

新台幣 再生能源 電子紙

延伸閱讀

國泰集團 「起家厝」從28樓變成32樓 北市今通過審查

賴清德：巴拉圭盼台商投資 目前設定電動車等三目標

鴻海（2317）EPS比上季好…股價卻依舊不動？她曝：朋友靠股利將小孩養到國中了

金控股追蹤！元大金（2885）是值得關注的標的…官股華南金（2880）成長性不差

相關新聞

為何外國人遊客不去中國？他列舉三大原因：西方的惡意以及疫情後遺症

相信現在大陸在許多歐美人心中，早就已經比黑夜還黑，即便曾經想來現在卻根本不敢來。不要說得太遠，即便都已經2023年了，在台北我偶爾還是會遇到有人問：大陸還在封控嗎？

元太法說會：上半年營業利益、淨利及EPS均創下歷史新高

E Ink元太（8069）科技今（16）日發布財務數字。2023年第2季單季合併營收為新台幣72.36億元，較2022年...

龔明鑫：全球經濟明年都會比今年好 唯一例外是中國大陸

國發會主委龔明鑫今天接受網路節目專訪時表示，台灣經濟今年第三季可望落底，第四季會明顯好轉，但估主計總處仍會再下修全年經濟...

勞動部宣布中高齡「僱用獎助措施」 最多可領18萬

協助中高齡勞工重返職場，也鼓勵雇主擴大求才對象範圍，勞動部今（16）日表示，將辦理「僱用獎助措施」，最長發給12個月，最...

8月美銀美林經理人調查報告：預期利率走降 轉進科技銀行與能源產業

8月以來市場風波不斷，惠譽將美國主權信評調降、穆迪下調10家美國中小型銀行評等，所幸美國通膨持續朝降溫之路邁進、加上經濟...

無薪假人數再破萬 二家電子零組件廠商實施合計800人

勞動部今（16）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，實施人數再破萬，達1萬1,201人，製造業仍為重災區，這期新增人數...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦