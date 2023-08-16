元太法說會：上半年營業利益、淨利及EPS均創下歷史新高

E Ink元太（8069）科技今（16）日發布財務數字。2023年第2季單季合併營收為新台幣72.36億元，較2022年第2季略減3%，歸屬於母公司之淨利為新台幣24.21億元，單季稅後每股盈餘（EPS）為新台幣2.12元。2023上半年合併營收新台幣144.66億元，較去年同期成長8%；營業利益為新台幣38.43億元，較去年同期成長13%。2023上半年合併營收為近12年同期新高，營業利益、淨利及EPS則均創下歷年來新高點。

由於電子紙貨架標籤於零售市場持續增溫、電子紙筆記本及電子紙看板應用穩健增長，帶動2023年上半年營運成長動能，而大環境消費力道不足則影響電子書閱讀器市場之成長。因應整體電子紙市場持續穩定拓展，元太積極佈局電子紙產能規劃，目前正興建中的新竹廠辦大樓， 已於日前由董事長李政昊主持完成上樑儀式，祈福後續建廠工程進行順利，預計新廠辦於2024年上半年完工啟用。

在積極推動營運成長的同時，元太科技也致力於導入再生能源使用，同時推動淨零減碳的實踐，公司承諾2030年前達100%使用再生能源（RE100）目標，全球營運與銷售據點則已於2022年達到使用21%再生能源，超越原預期的10%。在2023年國際再生能源組織RE 100的年度RE100領導奬（RE100 Leadership Awards） 中，元太科技亦獲RE100新進企業奬（Best Newcomer）入圍，該獎項旨在表揚新加入RE 100的企業，無論是通過增加自有再生能源使用，或是與供應商合作降低碳足跡實踐永續策略，並已顯著減少碳排放者。

為更落實綠色製造與實踐環保節能的願景，元太科技於再生能源取得來源特別著重「外加性」及「多元性」，意即採購新設置的綠能電廠電力，以加速「新增」再生能源，並提升整體環境永續效益，同時也採購不同產生來源的綠電，以促進再生能源整體產業發展。