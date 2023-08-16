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富邦產險再獲兩項新型專利 專利總數業界之冠

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

富邦產險持續致力於發展保險科技(InsurTech)，近期再傳出捷報！以客戶需求與便利服務角度出發，富邦產險推出「企業保險智能規劃系統」和「風險費率評估系統」，獲得經濟部智慧財產局兩項新型專利，前者為運用智能分析，即時提供企業客戶量身訂做保單、後者則以科技輔助商業火險，查勘核保效率提升30%。富邦產險累計共取得32項專利，包含11項發明專利，21項新型專利，專利總數拿下業界第一寶座。

富邦產險資深副總林國鈺表示，企業保險商品繁多且專業門檻高，業務員銷售難度也相對增加，富邦產險推出「企業保險智能規劃系統」，協助業務員只需一分鐘輸入客戶基本資料，透過系統資料庫運算，就可完成險種風險評估與配對規劃，為客戶量身訂製保障規劃。系統還能夠「即時」生成客製化的保險商品組合規劃書，包括保障範圍推薦、產業風險分析、同業投保分析、理賠案例介紹、產業新聞快報等，業務員可即刻向企業客戶推薦保險商品並說明商品內容。除了提升業務員的銷售效率和專業能力外，也為企業客戶提供了更完善的風險規劃。

此外，因應與日俱增的商業火險風險評估需求，以及人工核保不易等問題，富邦產險推出「風險費率評估系統」，從多個維度收集與分析資料，包括企業行業類型、建築結構等級、消防設施、安全措施、歷史損失紀錄、天災防護措施等，結合富邦產險損防專業與歷年火險統計資料，發展出獨家費率模型，系統不僅可將查勘工作數位化，還能提供標準化的風險量化評估模式。林國鈺指出，透過系統智能輔助人工決策，可有效減少人工核保誤判，加上一站式流程，整體提升商業火險查勘核保效率30%，而系統自2021年上線以來，已辦理超過3,000個案件。

林國鈺進一步表示，上述創新不僅落實富邦產險數位轉型策略，也協助企業客戶更全面且精確地了解其曝險弱點與風險水平，公司可為其提供客製化的保險方案，並協助採取相對應的風險管理措施，降低企業損失風險。而專利取得亦顯示富邦產險在保險領域的創新能力以及對客戶需求的重視，未來也將持續透過創新技術，提升客戶的保險體驗。

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