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石化業：台廠對日韓失價格競爭力

聯合報／ 記者魏鑫陽翁至威／台北報導
大陸商務部昨宣布，即日起對我進口的聚碳酸酯課徵臨時反傾銷稅。圖為基隆港貨櫃碼頭裝卸貨櫃的狀況。記者黃義書／攝影
大陸商務部昨宣布，即日起對我進口的聚碳酸酯課徵臨時反傾銷稅。圖為基隆港貨櫃碼頭裝卸貨櫃的狀況。記者黃義書／攝影

中國大陸商務部昨天公告，即日起對原產於台灣的進口聚碳酸酯（ＰＣ塑料）課徵百分之十六點九至廿二點四的臨時反傾銷稅，指標廠台化、奇美首當其衝。石化公會表示，台廠面對日、韓對手將完全失去競爭力，盼政府協助。

台化董事長洪福源昨表示「遺憾」，他說，台灣ＰＣ塑料輸陸並不存在反傾銷行為，因為大陸還沒有來核查，若來看過後就會知道。奇美實業則指出，大陸反傾銷稅對公司接單一定有影響，奇美除了會持續和客戶溝通，更希望可兼顧產業健全跟客戶合作關係。奇美表示，期待繼續和大陸商務部溝通，希望能夠進行實地核查，找出解決之道。

海關統計，我國去年出口至大陸的聚碳酸酯約八點三億美元，是我國聚碳酸酯第一大市場，占比約百分之七十八。

此外，大陸、墨西哥和義大利是ＰＣ塑料主要進口國，合計進口量約占全球總進口量的四成四。南韓、台灣和泰國則是主要出口國，合計出口量約占全球總出口量的四成。

石化公會指出，塑化品運輸有其先天的限制，所以大陸ＰＣ塑料進口市場主要以台灣、南韓、日本為主，但因日韓都有加入ＲＣＥＰ，目前關稅只有百分之二點五。ＰＣ塑料本是ＥＣＦＡ早收清單項目之一，之前台廠輸陸的關稅是零，現在若加上反傾銷稅，根本已吃掉當前的毛利，換言之，台廠產品輸陸加上反傾銷稅後，價格對日、韓已不具競爭力。

石化公會表示，石化產業是一整套從上游到下游完整的供應鏈，因為化性和物性的關係，一定是就近外銷。

反傾銷 競爭力 客戶

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