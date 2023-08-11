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國喬上半年每股虧0.92元 將辦理現增20萬張

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

國喬石化（1312）今（11）日公布半年報，上半年營收81.05億元，稅前虧損9.63億元，稅後純損8.18億元，每股純損0.92元。公司表示，受制於中國大陸疫後經濟復甦力道不如預期及中美貿易戰的影響，第2季營運持續呈現虧損。

面對經營挑戰，國喬董事會今日通過現金增資案，擬發行新股200,000仟股、尚未訂價。公司表示，此次現增資金計畫用於償還銀行借款，將可適度減輕公司財務負擔及提升償債能力，並強化財務結構，增加資金調度彈性，有利於公司整體營運發展。

國喬石化指出，今年第2季受制於中國大陸疫後經濟復甦力道不如預期及中美貿易戰的影響，需求端疲弱，而SM、ABS新產能又持續投放，導致產能過剩，各項產品售價與利差受壓，第2季營運仍艱辛無法止損。

展望下半年，近期油價上漲，產品利差放大、損失收斂，第3季在中國官方祭出20條振興經濟措施下，可望加速經濟增長動能；同時歐美升息與通膨干擾也略微淡化，全球景氣逐略回溫，石化產品需求漸增，第3季營運可望大為改善。且為永續發展與轉型，國喬石化已擴大在中國大陸的投資。除持續參與奇美的擴廠合作外，獨資成立的泉州國亨即將在今年第4季試車投產，預計將有效推升總產能。

另，國喬石化董事長楊品正申請退休，今日董事會選任由邱德馨任新任董事長，以及通過第二屆永續發展委員會委員名單。

國喬 增資

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