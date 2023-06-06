全福生技攻三大新藥領域 今年起啟動二至三項海外授權

全福生技（6885）昨（5）日舉行法人說明會，董事長林羣表示，全福生技下半年營運鎖定三大重點，一是乾眼症新藥BRM421三期臨床今年底前收案完成，明年上半年公布數據；二是神經營養性角膜炎新藥BRM424二期臨床最快6月開始收案；三是與國際新藥廠合作，近期已有一項蛋白質抗癌藥將共同申請IND（臨床試驗申請）。

其中針對BRM421，全福生技除了衝刺美國市場的授權機會之外，今年也會啟動一至兩項區域性授權合作案。

全福生技董事會日前通過辦理現金增資，預計以每股60至80元，共募資12至18億元，目標9月底前完成。全福生技今年下半年也將申請國內上市櫃。

林羣表示，這次增資的資金用途主要有三大方向：一是正在執行美國三期臨床的BRM421，預計收逾700位中重度乾眼症患者，目標年底前完成三期臨床試驗。由於重度乾眼症患者是無法經由人工淚液或抗發炎藥物控制病情，BRM421挾獨特機轉優勢，有機會成為全球第一個修復角膜的乾眼症新藥。

此外，全福生技最快6、7月也將啟動BRM424美國二期臨床收案，目標收案50人，這是一項神經營養性角膜炎的新藥，目前全球僅一款獲准於歐美上市的藥品。BRM424已取得美國FDA的孤兒藥資格認定，藉由孤兒藥激勵法規的優勢，未來不排除完成二期臨床之後，直接向美國申請新藥上市許可（NDA）。

林羣表示，除全力投入支持目前開發中的二項眼疾新藥臨床進度外，為追求公司的永續發展，將同步引進新案源，強化產品線。全福總經理徐文祺表示，近期已與美國一家生技公司達成初步協議，將共同開發一項抗體癌症新藥，未來合作進入人體臨床試驗。