台電強韌電網計畫首波標案 合機、華榮同樂

台電強韌電網計畫首波標案來了，業者指出，台電首波線纜標案以161kv、345kv的高壓及超高壓線纜標案為主，業界中僅合機（1618）、華榮（1608）、大亞（1609）可做345kv超特高壓電力電纜，可望率先受惠。

大亞今（5）日已率先漲停表態，歷經多日整理，昨(4)日股價收在34.8元漲停價位，成交逾6.1萬張、爆出5月11日以來最大量，帶動族群全盤皆紅，上市電纜指數收115.74點，上漲2.26點，漲幅1.99%。法人認為，相關線纜業者今年業績可望跟上。

線纜龍頭、二哥華新（1605）、大亞近期備受市場關注，股價率先反映基本面、題材面利多，但多年來相對低調的合機、華榮、大山（1615）、宏泰（1612）等線纜股「穩穩賺」。今年起，族群迎來新能源大潮，基本面穩、題材面靚，堪稱擁雙多冷門績優股，因此進入法人雷達區。

合機4月營收達3.29億元，年增169.8%，合機指出，電線電纜受惠政府政策、民間商辦及廠辦興建、線材汰舊換新帶動的線纜需求。上周投信率先搶進，昨日外資、自營商同站買方，其中，自營商更是轉賣為買。

華榮4月營收7.43億元，年減12.45%。華榮指出，目前主力出貨都是2021年的合約，今年下半年可以開始出貨去年的投標的合約，而新接的台電的訂單，預計最快要下半年或到明年才會顯現在營收貢獻上。

業者指出，線纜廠與銅價密切關聯，儘管近期銅價走低，多數線纜廠合約的接單價格，都是隨銅價高低起伏而浮動的，因此對獲利、毛利影響不大。

政府為杜絕大停電，隨著台電「強化電網韌性建設計畫」將釋出更多統包標案，其中未來十年內，電線電纜有約1,100億元以及智慧電網與配電系統需求標案釋出。

線纜業者包括華新、大亞、合機、華榮、大山、宏泰等有望吃補。線纜業者指出，在台電強韌電網計畫、綠能產業興起及民間公共工程等三大支撐下，推升線纜需求，訂單能見度至少看到未來三年。

線纜業界指，目前來自台電線纜的訂單多以161kv為主，再來是345kv、69kv等中壓、超高壓線纜，加上新能源產業興起，及台商回流建廠與去兩年房市熱絡，建案所需要用到的建築用線，三大動力皆推升線纜需求。