快訊

移工稱帶台雇主唐氏症兒返印尼照顧4年 代表處證實是台灣人

本周熱帶性低氣壓恐成颱 氣象局揭動向「這2日」是關鍵

昔爆落魄發福…54歲金曲歌后今現身 驚人近況曝光

台電強韌電網計畫首波標案 合機、華榮同樂

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

台電強韌電網計畫首波標案來了，業者指出，台電首波線纜標案以161kv、345kv的高壓及超高壓線纜標案為主，業界中僅合機（1618）、華榮（1608）、大亞（1609）可做345kv超特高壓電力電纜，可望率先受惠。

大亞今（5）日已率先漲停表態，歷經多日整理，昨(4)日股價收在34.8元漲停價位，成交逾6.1萬張、爆出5月11日以來最大量，帶動族群全盤皆紅，上市電纜指數收115.74點，上漲2.26點，漲幅1.99%。法人認為，相關線纜業者今年業績可望跟上。

線纜龍頭、二哥華新（1605）、大亞近期備受市場關注，股價率先反映基本面、題材面利多，但多年來相對低調的合機、華榮、大山（1615）、宏泰（1612）等線纜股「穩穩賺」。今年起，族群迎來新能源大潮，基本面穩、題材面靚，堪稱擁雙多冷門績優股，因此進入法人雷達區。

合機4月營收達3.29億元，年增169.8%，合機指出，電線電纜受惠政府政策、民間商辦及廠辦興建、線材汰舊換新帶動的線纜需求。上周投信率先搶進，昨日外資、自營商同站買方，其中，自營商更是轉賣為買。

華榮4月營收7.43億元，年減12.45%。華榮指出，目前主力出貨都是2021年的合約，今年下半年可以開始出貨去年的投標的合約，而新接的台電的訂單，預計最快要下半年或到明年才會顯現在營收貢獻上。

業者指出，線纜廠與銅價密切關聯，儘管近期銅價走低，多數線纜廠合約的接單價格，都是隨銅價高低起伏而浮動的，因此對獲利、毛利影響不大。

政府為杜絕大停電，隨著台電「強化電網韌性建設計畫」將釋出更多統包標案，其中未來十年內，電線電纜有約1,100億元以及智慧電網與配電系統需求標案釋出。

線纜業者包括華新、大亞、合機、華榮、大山、宏泰等有望吃補。線纜業者指出，在台電強韌電網計畫、綠能產業興起及民間公共工程等三大支撐下，推升線纜需求，訂單能見度至少看到未來三年。

線纜業界指，目前來自台電線纜的訂單多以161kv為主，再來是345kv、69kv等中壓、超高壓線纜，加上新能源產業興起，及台商回流建廠與去兩年房市熱絡，建案所需要用到的建築用線，三大動力皆推升線纜需求。

台電 電纜

延伸閱讀

台電：協和「以氣換油」空汙減少96%、碳排減少52%

經部：核一乾貯計畫判決主文明確 新北市府應核定

舊板橋變電所室內化完工 台電、民代「推倒圍牆」見證

大雨中排除停電狀況 台電谷關服務所「副所長」回程撞山壁亡

相關新聞

出口春燕在哪？新南向市場兩優勢「處處有新機」

我國4月出口359.6億美元，年減13.3%，連八黑，減幅雖較預期收斂，但財政部表示，目前未明顯看見復甦春燕。面對疫後的出口難題，財經智庫商研院獻策，面對亞洲新興市場強勁的復甦力道，應積極找尋新南向市場的出口機會，印度、東南亞等新南向國家，可望成為推升我國出口動能的新機遇。

商業司改為商業署差異？ 經濟部次長：更有能力主動出擊

經濟部次長陳正祺今（5）日接受廣播節目訪問。針對政府改組將經濟部商業司改為「商業發展署」有何差異，陳正祺他認為相較於過去...

資策會組織轉型 力拚2025完成中期目標

資策會2022年啟動組織轉型，預定2025年完成中期目標，希望從產業生態系視角出發，肩負「賦能產業轉型」及「健全產業秩序...

台電：協和「以氣換油」空汙減少96%、碳排減少52%

外界關切協和更新計畫對於空品影響，台電表示，協和電廠推動「以氣換油」，從4部舊燃油機組改為2部新燃氣機組，可以減少96%...

綠商標產業分析報告 統一、蘋果、阿里巴巴名列前茅

各大企業投入Re100、淨零碳排，經濟部智慧局今（5）日「我國近十年綠商標產業之比較分析」報告。其中，統一企業（1216...

再提核能 童子賢呼籲效法美國、重申能源應達到「黃金比例」

和碩（4938）董事長童子賢日前拋出核電重啟議題，引發社會熱議，童子賢今（5）日重申，能源配比應達到「黃金比例」，主要考...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦