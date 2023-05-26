驚險保二！主計總處預測今年全年GDP2.04% 八年最低

主計總處今天發布最新經濟預測，今年第1季GDP初步統計經濟成長率為-2.87％，較112年4月概估-3.02％上修0.15個百分點。預測112年經濟成長2.04％，則較112年2月預測2.12％下修0.08個百分點，雖驚險保二，但為八年來最低。全年消費者物價指數（CPI）年增率2.26％，則較上次預測上修0.1個百分點，顯示今年通膨情勢仍屬險峻。

由於出口及資本形成不如預期，主計總處上月發布今年Q1經濟成長率概估為負3.02%，較2月預測數大幅減少1.82個百分點，當時表示，如果今年後三季預測數不變，且未計入普發現發效應下，全年經濟成長率估下修到1.67%，保二無望。

但主計總處國民所得統計評審會今天進行Q1初步統計及全年經濟預測，Q1從-3.20%上修為-2.87%，全年則因計入普發現金及特別預算效應，因此僅下修到2.04%，勉強保二。

副主計長蔡鴻坤分析，經濟成長率占比最大為商品出口，占六成之外，因此變動狀況影響最大，此次修正是出口比去年預測減少7%，因此比上次預測再往下修，但民間消費往上修，固定投資則往下修，因此整體經濟成長率下修到2.04%。

至於CPI年增率上修2.26%，蔡鴻坤表示，主要考服務類漲幅比上次預測大，商品因國際農工價格下跌，漲幅較低，但服務類價格有其僵固性，第一季觀光人數110萬人次，今年總計約620萬人次，會讓某些服務類價格明顯上漲，因此CPI年增率比上次上修0.1個百分點。

主計總處今天也修正去年第四季經成長率為-0.78%，比二月下修0.37個百分點，因此全年修正111 年全年經濟成長率2.35％，較 2 月初估數2.45％下修0.10個百分點。