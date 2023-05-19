全球經濟面臨挑戰 蔡明忠：台灣若能保二是很好成績

富邦媒（8454）董事長蔡明忠今（19）日出席股東會。由於國發會將公布4月景氣燈號，政府期望能達到保二目標。蔡明忠說，以中國大陸來說，去年疫情解封原本的景氣復甦，抱持著好的期待，可是第四季消費卻陷入疲弱，全球經濟也面臨很多挑戰，「台灣如果能保二，就是非常好的成績」。

此外，談到景氣的看法，他說，全球都屬於疲弱狀況，像電子業庫存消化不容易，還有美國債務上限談判還在進行，這對未來的全球景氣有舉足輕重的影響；台灣的工商業者，過去大家都非常會應變，相信現在在混沌狀況下，也會有好的應對方式。

富邦媒先前曾有併購家樂福計畫，也傳是Yahoo台灣潛在買家之一，被問到未來是否有併購案，蔡明忠並未回應，僅表示台灣線上購物占比10-11%，跟其他國家相比有很大成長空間，希望零售業共同努力，畢竟是經濟發展的重要一環，線上下共同發展，才能讓消費者選擇更多元。

富邦媒要維持20-30%成長，是頗具挑戰，過去兩年是疫情幫忙，甚至超過二十波生長，但是雙位數要盡力達成，原來的b2c希望發展，籌備廣告業務。