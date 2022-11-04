國門解封最大旅展！蔡英文：國際旅遊重啟的重要象徵

國門解封後首場實體旅展、也是全台規模最大的「2022 ITF台北國際旅展」，今(4)日起於台北南港展覽館登場。台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，今年參展單位比去年成長50%，共有超過1200攤位，包含全球71個國家城市與40多家大型旅行社、超過130家餐廳飯店，還有航空公司、遊樂園等單位參展，「大家都已經準備好了，準備迎接疫情後的榮景」。

總統蔡英文也親自到場參與開幕典禮並指出，「國門開放後，截至10月底已經有52團來到台灣，這場旅展是國際旅遊重啟的重要象徵。」

總統蔡英文在開幕致詞中表示，感謝台灣觀光協會在過去兩年疫情期間堅守旅展品質，並期望透過今年旅展為觀光產業注入更多量能。他也堅信產業復甦的腳步會越來越快，同時不忘邀請全國民眾一同來逛展消費，力挺台灣觀光。

開幕典禮由「福爾摩沙合唱團」帶來台灣組曲為4天活動揭開序幕，典禮後，總統蔡英文也走訪各館區，曾獲中華文化藝術薪傳獎的唐秋水為文化館打造全手工製作彩繪燈籠，也帶著總統完成燈籠的最後一筆，象徵文化帶路正式啟程。台灣虎航現場推出幸運輪盤，虎航董事長陳漢銘也致贈蔡總統最高大獎「台灣虎航不限航點來回機票乙張」。