快訊

150cm「巨大壁虎」狂敲門...下秒推開窗想進屋 她嚇傻：是哥吉拉

16天內第7度！高雄1542戶無預警停電 居民哀號：又輪到我們了

漢來美食推新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」搶攻年輕市場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／即時報導
漢來美食餐飲集團推全新品牌「溜溜 酸菜魚專賣店」搶攻年輕消費市場。圖/漢來美食提供
漢來美食餐飲集團推全新品牌「溜溜 酸菜魚專賣店」搶攻年輕消費市場。圖/漢來美食提供

漢來美食（1268）看好下半年餐飲內需爆發，為擴大集團營運動能，開出全新中菜品牌「溜溜 酸菜魚專賣店」，插旗高雄遠東SOGO百貨B1餐廳樓層，為集團首間主打川味酸菜魚料理的專賣店。漢來美食表示，新品牌在設定時是以可快速展店的餐飲類別來設計，因此希望未來至少是一年一店的速度來擴展。

根據經濟部統計處7月餐飲業營收統計報告，年增率高達75.8%，創史上單月最大增幅，顯示餐飲業終於擺脫疫情以來的低迷市況。漢來美食全新品牌「溜溜 酸菜魚專賣店」，為旗下第18個品牌、第45家餐廳，是集團首個創意川菜料理品牌，占地70坪、設有66個客席座位，專攻酸香鮮美、麻辣爽口的酸菜魚（豬、牛）料理，目標客層鎖定18至35歲的年輕人、小資族群，平均客單價定在400 元左右。

漢來美食表示，這個品牌的催生來自漢來美食現有「上菜片皮鴨專賣店」的成功展店經驗，將產品聚焦在單一品項，不但主題明確，更可加快出餐速度、提升翻桌率，發揮最高經營效益，可望成為漢來美食集團另一小金雞。

「酸菜魚」是川菜經典名菜，而漢來美食的中餐體系中就有名人坊的酸湯花膠、漢來軒的酸菜烤魚、上菜的麻辣酸菜魚等酸菜燴煮料理，經觀察是點菜率極高的菜色，也是各年齡層廣為接受的菜品，因此在研究發展新品牌時，漢來美食中餐品牌長才決定將酸菜魚定位為下一階段展店重點。

「溜溜 酸菜魚專賣店」首家店選址於高雄遠東SOGO百貨，漢來美食表示，除看好這個地點位處南高雄熱鬧的三多商圈又鄰近捷運站等優勢，同時對SOGO高雄店今年推動的大型轉型計畫，將帶動的消費人潮與商機也相當期待，加上漢來美食與遠東SOGO百貨有多年來良好的合作關係，於是傾全力相挺進駐，並於9月23日進行試營運、9月30日正式開幕。

漢來美食 餐飲業 SOGO

延伸閱讀

輪流停電！ 高雄第7次今天換這一區 1542戶無預警

111全民運動會高雄代表隊授旗 培訓費獎金加菜金都提高

高雄關通關服務 雙十節連續假期不打烊

世界台商會邀龐培歐明來台 藍委溫玉霞：內部有些疑慮、擔憂

相關新聞

韓式炸雞豐富你的味蕾 網友不私藏「5大連鎖韓式炸雞店」

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台近三個月內連鎖韓式炸雞話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的五大連鎖炸雞店以及必點的韓式炸雞口味。

吃肯德基青花椒系列 網友敲碗「空氣包」限時抽

肯德基又出招！肯德基即日起進入「青花椒季」，不但首創推出獨家「青花椒香麻風爆空氣包」，引發網友熱議「肯德基這次是要賣空氣...

士林人嗨起來！2022白晝之夜在士林 6間美食讓你從早吃到晚

2022白晝之夜，快跟三五好友一起嗨翻士林！

「饗食天堂」全台最大店進駐高雄夢時代 3大亮點再升級

饗賓餐旅集團旗下吃到飽Buffet「饗食天堂」睽違10年後，在高雄夢時代購物中心9樓再展店，推出第11間也是全台規模最大...

抓住時光的尾巴！2023年老派的生活日曆 募資優惠最後倒數

時間分分秒秒向前進，新的一年又離我們更近了，多位名人、作家一致懷舊推薦的「2023年老派的生活日曆及手帳」，也進入最後募資倒數了！很感謝眾多贊助者的支持，還沒入手老派日曆的你別再猶豫，快抓住時光的尾巴，最優惠的募資價只至9月30日為止，老派日曆募資尚有眾多組合方案，還有募資限定禮要送給你，立即贊助2023年老派的生活日曆及手帳，用寶島的美好時光妝點你的生活。

Ran冉秋季新作身體潔膚露 海洋塑料再生瓶環保清潔劑再進擊

前年誕生至今的台灣環保清潔劑品牌—Ran冉，帶動環保永續理念更上一層樓。下半年起清潔劑瓶身以100%資源回收瓶及海洋塑料再生資源製成，每一瓶Ran瓶罐可減少63%二氧化碳排放量，實現減碳生活之外，也進一步幫助減少海洋塑料污染。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。