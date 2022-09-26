漢來美食推新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」搶攻年輕市場

漢來美食（1268）看好下半年餐飲內需爆發，為擴大集團營運動能，開出全新中菜品牌「溜溜 酸菜魚專賣店」，插旗高雄遠東SOGO百貨B1餐廳樓層，為集團首間主打川味酸菜魚料理的專賣店。漢來美食表示，新品牌在設定時是以可快速展店的餐飲類別來設計，因此希望未來至少是一年一店的速度來擴展。

根據經濟部統計處7月餐飲業營收統計報告，年增率高達75.8%，創史上單月最大增幅，顯示餐飲業終於擺脫疫情以來的低迷市況。漢來美食全新品牌「溜溜 酸菜魚專賣店」，為旗下第18個品牌、第45家餐廳，是集團首個創意川菜料理品牌，占地70坪、設有66個客席座位，專攻酸香鮮美、麻辣爽口的酸菜魚（豬、牛）料理，目標客層鎖定18至35歲的年輕人、小資族群，平均客單價定在400 元左右。

漢來美食表示，這個品牌的催生來自漢來美食現有「上菜片皮鴨專賣店」的成功展店經驗，將產品聚焦在單一品項，不但主題明確，更可加快出餐速度、提升翻桌率，發揮最高經營效益，可望成為漢來美食集團另一小金雞。

「酸菜魚」是川菜經典名菜，而漢來美食的中餐體系中就有名人坊的酸湯花膠、漢來軒的酸菜烤魚、上菜的麻辣酸菜魚等酸菜燴煮料理，經觀察是點菜率極高的菜色，也是各年齡層廣為接受的菜品，因此在研究發展新品牌時，漢來美食中餐品牌長才決定將酸菜魚定位為下一階段展店重點。

「溜溜 酸菜魚專賣店」首家店選址於高雄遠東SOGO百貨，漢來美食表示，除看好這個地點位處南高雄熱鬧的三多商圈又鄰近捷運站等優勢，同時對SOGO高雄店今年推動的大型轉型計畫，將帶動的消費人潮與商機也相當期待，加上漢來美食與遠東SOGO百貨有多年來良好的合作關係，於是傾全力相挺進駐，並於9月23日進行試營運、9月30日正式開幕。