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又跌了！日幣臺銀匯價低見0.22元 即時匯率已達0.21

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日幣貶破138！臺銀匯價低見0.22元 即時匯率已達0.21

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
近期非常便宜的日幣讓大家虎視眈眈，究竟什麼時候換匯最好呢？路透
近期非常便宜的日幣讓大家虎視眈眈，究竟什麼時候換匯最好呢？路透

日圓貶不停！日圓兌美元今（14日）貶破138，24年來新低，台銀日圓現鈔牌告價為0.2202元，創逾25年來新低，較去年高點0.2797元，對比10萬台幣換日圓，賺踰2.1萬台幣。

臺灣銀行日圓（JPY）現鈔牌匯率價0.2202元，隨著日圓對美元貶幅增大，貶破138；台銀匯價也跟著下探，盤價低至0.22元，創下新低。

擷取銀行的即時貨幣牌價買賣匯率，有買入價格更低至0.2071元，賣出價也僅2.199元，已跌破0.22元。（擷取牌價掛牌時間：2022/07/14 10:32）

美國因為要打壓通膨，持續啟動升息，美元未來將續強，日本政府因應貿易所能得到利多，依舊採取寬鬆貨幣政策，日圓恐持續若下；想要賺幣差匯率的投資人，不要一次投入，建議多次進場資金分派兌換，才能夠換到最平均的日圓價格。

日幣 美元匯率

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