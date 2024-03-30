歡「螢」光臨花蓮鯉魚潭！春夜裡閃閃發亮的「療遇」時光

【旅奇傳媒/編輯部報導】一年一度的鯉魚潭賞螢季又來囉！交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處（簡稱縱管處）即將於4/12-5/4期間的每週五、六晚間，在鯉魚潭舉行「2024年鯉魚潭賞螢季－趣看火金姑」活動，3/25起於官網開放線上報名。

▲鯉魚潭。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

縱管處表示，2024年將以「療癒」作為主題規劃一系列活動，希望遊客放下週間的勞累，享受來到花東縱谷療癒旅程，今年第一場活動將於乍暖還寒的春天，在鯉魚潭辦理趣看火金姑「療遇」之旅，為了提供旅客更豐富的賞螢遊程，除了持續推出台灣好行「火金姑賞螢專車」（每週六18:00於花蓮轉運站發車，票價120元）外，憑票根擇一兌換「縱谷變形精鋼文具組」或「手拿式電風扇」。另外，凡報名明利旅行社－台灣觀巴賞螢遊程者，可至活動現場兌換來自瑞穗拉加善部落的舞賽檸檬幕斯洗碗精1份；報名雄獅旅遊賞螢遊程者，則可兌換197茶樹莊園茶樹精油及抽獎券各1份。

▲鯉魚潭「2024年鯉魚潭賞螢季－趣看火金姑」活動，自4/12起至5/4期間的每週五、六晚間進行。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

除此之外，凡至縱管處官網成功【報名】「2024年鯉魚潭賞螢季－趣看火金姑」活動，並於指定日期（今年4/11.12.13.18.19.20.25.26.27，以及5/2.3.4）入住花蓮縣內合法旅宿，憑入住發票或收據，至活動現場可兌換花東好米、抽獎券各1份。所有抽獎券將於5/8以電腦隨機方式抽出10名幸運得主，將獲得精美禮品或住宿券。

▲火金姑賞螢專車。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

活動期間鯉魚潭潭南步道將設有車輛管制，前往賞螢的遊客，將車輛停至潭南停車場後步行進入活動場域，因活動場域屬戶外空間，務必依循導覽志工及工作人員的指引，請遊客配合勿撐傘、穿高跟鞋或露趾涼鞋，以維護個人安全外，也應配合將照明手電筒加罩「紅色玻璃紙」降低光害，避免影響螢火蟲生態活動。

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