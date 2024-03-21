宜蘭精緻系日料！漁港直送新鮮美味 讓味蕾走入大海

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【猿燒さる宜蘭店】位於宜蘭幸福路與力心路的轉角處，是一間具有濃厚日式風情的日本料理店。店家在地經營長達10年，以精湛的手藝製作料理深得饕客的胃，也使得店內人潮總是絡繹不絕，氣氛相當熱鬧。

▲一樓用餐空間。(圖片來源:猿燒さる宜蘭店)
▲一樓用餐空間。(圖片來源:猿燒さる宜蘭店)

店內用餐方式大致可分為「單點」及「無菜單料理」兩種，一樓的座位提供給選擇「單點」方式的客人，而二樓座位則是「無菜單料理」顧客的專屬用餐空間。

▲二樓用餐空間。(圖片來源:猿燒さる宜蘭店)
▲二樓用餐空間。(圖片來源:猿燒さる宜蘭店)

▲日式的格局、典雅的裝潢，搭配著柔和的燈光，環境裡營造出舒適放鬆的氛圍。
▲日式的格局、典雅的裝潢，搭配著柔和的燈光，環境裡營造出舒適放鬆的氛圍。

綜合生魚片7片

店內選用宜蘭本地大溪漁港的漁獲，青甘、鮪魚、旗魚、日本直送的日本馬糞海、北海道直送干貝等，各式食材充分發揮本身的特色，一口咬下，鮮甜滿溢而出的感受令人驚嘆，讓口腔充斥著淡淡的大海氣息，吃起來幸福又滿足。

炙燒特上握壽司

6貫的炙燒握壽司共有旗魚、鮭魚肚、青甘肚、小花枝、比目魚鰭邊肉、星鰻等，透過師傅精準的炙燒技巧，使得海鮮的油脂香氣噴發，與紮實的醋飯一同咀嚼，豐富的口感在嘴裡層層交織，衝擊著味蕾與感官神經，是一份極具魅力的料理。

毛毛蟲壽司

喜歡吃卷壽司的朋友一定要將這道「店內人氣王」收入口袋名單！師傅將炸蝦、薯泥、小黃瓜捲入壽司中，外層以油花分布均勻的炙燒鮭魚包覆，充滿了鮮美的油脂香氣，最後在頂部淋上鮮中帶甜的明太子醬，整體完美地跟鮭魚的鮮融合在一起，是吃過一次就令人回味無窮的必點美食！

炙燒松阪豬

肉質彈脆鮮甜的松阪豬，是老饕們最愛的肉品之一！店家嚴選豬頸肉口感緊實，Q彈又具有嚼勁，透過師傅以精準火侯炙燒到表面焦香四溢，內部卻仍舊保有脆度及豬肉本身的甜味，搭配店家特選三杯醋，成為撫慰心靈的幸福美食！

▲黑嚕嚕、七味香雞唐揚。
▲黑嚕嚕、七味香雞唐揚。

▲店內經典招牌料理「黑嚕嚕」，以厚度十足的軟絲以墨魚汁醃製後後裹粉油炸，咬起來紮實帶有嚼勁，不論是熱騰騰的狀態還是放涼後入口，都相當美味，越嚼越香，許多客人喜歡外帶回家當下酒菜品嚐！
▲店內經典招牌料理「黑嚕嚕」，以厚度十足的軟絲以墨魚汁醃製後後裹粉油炸，咬起來紮實帶有嚼勁，不論是熱騰騰的狀態還是放涼後入口，都相當美味，越嚼越香，許多客人喜歡外帶回家當下酒菜品嚐！

▲「七味香雞唐揚」外皮金黃香酥、肉質紮實滑嫩，讓人一吃就深深愛上。
▲「七味香雞唐揚」外皮金黃香酥、肉質紮實滑嫩，讓人一吃就深深愛上。

▲以蒜頭熬製多時的「蜆蒜精力湯」加入大量蜆仔，整體蘊含了多種滋補的食材精華，最適合在冷颼颼的天氣裡來上一碗。
▲以蒜頭熬製多時的「蜆蒜精力湯」加入大量蜆仔，整體蘊含了多種滋補的食材精華，最適合在冷颼颼的天氣裡來上一碗。

▲自製甜點炸麻糬 店家說這份甜點不是糯米做的，是獨家配方「不能說的秘密」，經油炸後外層撒上花生粉，吃起來不會太甜也不黏牙，大人小孩都超級喜歡。
▲自製甜點炸麻糬 店家說這份甜點不是糯米做的，是獨家配方「不能說的秘密」，經油炸後外層撒上花生粉，吃起來不會太甜也不黏牙，大人小孩都超級喜歡。

【猿燒さる宜蘭店】提供最上等新鮮的優質食材，每一口都吃得到店家對料理的熱情與用心，豐富且多樣化的選擇，滿足不同族群的口味，未來也會繼續研發新菜色，期望帶給老顧客、新朋友們最難以忘懷的味覺饗宴！


【猿燒さる宜蘭店】

店家地址：宜蘭縣宜蘭市幸福路96號

店家電話：039328731

營業時間：11:30-14:30；17:30-21:30(周一、周二公休)

粉絲專頁：https://psee.io/5ee5lq


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壽司 無菜單 鮭魚

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