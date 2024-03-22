快訊

整理／央行升息半碼！對民眾荷包五大影響一次看

搶老農票又爆搶水大戰 「北港溪防線」成藍綠必爭地

2026雲林一戰 …綠營的天不時人不力 還能扳回?

歡迎來到美食秘境！盤點宜蘭頭城8間必吃特色料理，在地人也願意排

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／IG@jj_food_miranda1103、@gominkin
圖／IG@jj_food_miranda1103、@gominkin

你去過頭城嗎？宜蘭頭城以每年農曆七月中元搶孤活動而聞名，吸引大量民眾前往參觀。然而除了重要民俗祭典之外，位於宜蘭縣頂端，東面面海，西面以山地的頭城鎮，其實是座美食秘境，完全不容小覷！這回，我們幾經挑選，嚴選了八家頭城宜蘭美食推薦，集結小吃、正餐、咖啡廳、甜點等好味道，不只觀光客愛，就連在地人也都讚不絕口！

在地人也願意排！頭城宜蘭美食推薦

阿源羊肉湯

鄰近頭城車站的「阿源羊肉湯」，整體環境乾淨整潔，提供當歸羊肉、清燉羊排、沙茶羊肉等品項，湯頭有著枸杞與羊肉燉出來的清甜，喝起來非常舒服。而每碗羊肉的份量充足，更沒有羊騷味，涮得不會過老，非常嫩口！羊肉單吃就很好吃了，但也不妨試試看店裡的特製沾醬，感受不一樣的層次感。除此之外，透明櫥櫃的小菜選擇也很多，煙燻豆皮絲、豬皮等都擁有死忠粉絲支持。

圖／IG@chiang_ya_wen
圖／IG@chiang_ya_wen

圖／IG@chiang_ya_wen
圖／IG@chiang_ya_wen

地址｜宜蘭縣頭城鎮吉祥路78號

電話｜03 977 9010

營業時間｜11:00-14:00；17:00-20:00（週三～四公休）

樂屋日式料理

頭城老街超高CP值日式餐廳在這裡！「樂屋日式料理」是頭城排隊名店，由於不接受訂位，就算是平日還沒開門營業，可能都會大排長龍，生意非常之好。店家不僅販賣親子蓋飯、豬排蓋飯、咖喱飯、炒烏龍等主食，還提供炸蝦天婦羅、可樂餅、炸豆腐、烤鮭魚、握壽司、生魚片等日本料理，內用還免費享用味噌湯，是好吃又溫馨的日式家庭料理餐廳。

圖／IG@jj_food_miranda1103
圖／IG@jj_food_miranda1103

地址｜宜蘭縣頭城鎮西一巷15號

電話｜03 977 7525

營業時間｜11:00-14:00；17:00-20:00

黑宅 Black House

超人氣宜蘭咖啡廳「黑宅」，店如其名是棟黑色建築，並矗立於田野之中，外觀相當醒目。而店內提供自家烘焙咖啡、天然有機茶、季節限定飲品、下午茶、早午餐、手作甜點，低消為一杯飲品或一份早午餐。早午餐最多人推「法國嗑太太吐司」，使用在地私房吐司、里肌肉火腿、起司、自製香濃白醬和有機太陽蛋，美味、豐盛又好拍。

圖／IG@cfloaorda
圖／IG@cfloaorda

圖／IG@zovahsu
圖／IG@zovahsu

圖／IG@zovahsu
圖／IG@zovahsu

地址｜宜蘭縣頭城鎮三和路616巷235弄47號

電話｜03 988 7966

營業時間｜10:00-18:00

龍記牛肉麵

每天只賣三小時！「龍記牛肉麵」創立於1989年，曾榮獲「宜蘭百大美食」小吃組第一名的榮耀，老闆堅持所有餐點都在開店當天一大早親自熬煮，備料花上約15小時，只為滿足客人味蕾上的享受。而每日限量供應的牛三寶，是由牛肚、牛筋、牛肉組合而成，牛肚柔韌，而牛筋滷得Q彈，至於牛肉則厚實入味，晚來就吃不到啦！

圖／IG@steak579
圖／IG@steak579

圖／IG@steak579
圖／IG@steak579

地址｜宜蘭縣頭城鎮吉祥路13號

電話｜03 977 7377

營業時間｜11:10-14:00（週日公休）

阿嬤蔥油餅

在地人也會排隊的「阿嬤蔥油餅」，製作過程首先將麵團擀平，接著放進油鍋炸，等炸至麵皮澎起來後再加大量蔥花繼續炸，提供不加蛋和加蛋的選擇。阿嬤蔥油餅一入口，便可以感受到餅皮的酥脆，而裡頭則是又香又Q，搭配滿滿的三星蔥和店家特製辣醬，更是過癮，絕對是頭城不能錯過的銅板美食。

圖／IG@11_yumyum
圖／IG@11_yumyum

圖／IG@teatea_life
圖／IG@teatea_life

地址｜宜蘭縣頭城鎮青雲路二段316號

電話｜03 978 9234

營業時間｜09:00-18:00

奶酥

奶酥手工新鮮製作，每日產量有限的「奶酥人」，最初為網購宅配，因廣受好評而在頭城開了店面，是街坊超有人氣的甜點。奶酥人獨家的純粹奶酥，食材嚴選紐西蘭優質奶粉、日本上白糖、法國AOP產區限定的頂級發酵奶油製作而成，厚厚塗抹在有著麥香的厚片吐司上，趁著熱熱吃是奶香四溢！值得注意的是，店家目前只有週末營業，且現烤奶酥厚片每人僅限購兩片喔。

圖／IG@gominkin
圖／IG@gominkin

圖／IG@gominkin
圖／IG@gominkin

地址｜宜蘭縣頭城鎮青雲路三段89號1樓

電話｜週六～日 13:00-16:00

阿宗芋冰城

吃的到顆粒的古早味冰品！「阿宗芋冰城」以批發叭噗起家，擁有近60年的歷史，冰品的特色為口感綿密香Q，有著純粹而簡單的美味。阿宗芋冰城一共有芋頭、紅豆、鳳梨、花生、桂圓、紫米這六種口味，其中芋頭冰使用純手工熬製的芋頭，原汁原味呈現鬆軟的芋頭顆粒；而紅豆冰則是選用大紅豆，經過高溫熬煮，充滿濃郁的豆香，也是很多人的必吃口味唷。

圖／IG@mooni_fooddiary
圖／IG@mooni_fooddiary

地址｜宜蘭縣頭城鎮青雲路三段267號

電話｜03 977 1362

營業時間｜09:00-21:00

阿雪姨海鮮料理

位在「大溪漁港觀光魚貨直銷賣場」二樓的「阿雪姨海鮮料理」，必點菜色為烤天使蝦、炸鮟鱇魚、蚵仔酥、烤鳳螺、蒜蒸馬蹄蛤等餐點，不僅上餐速度快，新鮮又味美，難怪許多客人來店裡吃過一次後，馬上成主顧！而來到阿雪姨海鮮料理，你會發現幾乎每個餐桌上都有一份炒麵，份量十足，配料多又不會太油或過鹹，大家有機會一定要試試。

圖／IG@hoyunching
圖／IG@hoyunching

圖／IG@hoyunching
圖／IG@hoyunching

圖／IG@hoyunching
圖／IG@hoyunching

地址｜宜蘭縣頭城鎮濱海路五段456號街28號攤

電話｜0955 635 632

營業時間｜10:00-17:30（週二公休）

延伸閱讀>>宜蘭景點｜夜晚的龜山島你看過嗎？推薦7個宜蘭夜晚好去處，夜景、酒吧、居酒屋一次公開

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡廳 奶酥 牛肉麵

延伸閱讀

不只癱瘓交通！告五人替宜蘭吸金破2億 溼身加碼嗨爆

女嬰送醫揭疑受虐多處瘀青 生母為宜蘭失聯移工…警搜索照護者

避免交通癱瘓…告五人返鄉萬人演唱會 宜縣府下午1時安排大巴提早接駁

告五人唱一半突喊卡！雲安急脫口「STOP」犬青1秒救場

相關新聞

歡迎來到美食秘境！盤點宜蘭頭城8間必吃特色料理，在地人也願意排

你去過頭城嗎？宜蘭頭城以每年農曆七月中元搶孤活動而聞名，吸引大量民眾前往參觀。然而除了重要民俗祭典之外，位於宜蘭縣頂端，東面面海，西面以山地的頭城鎮，其實是座美食秘境，完全不容小覷！這回，我們幾經挑選，嚴選了八家頭城宜蘭美食推薦，集結小吃、正餐、咖啡廳、甜點等好味道，不只觀光客愛，就連在地人也都讚不絕口！

宜蘭精緻系日料！漁港直送新鮮美味 讓味蕾走入大海

坐落於宜蘭的【猿燒さる宜蘭店】，是當地相當知名的日本料理，憑藉著老闆精湛的手藝與創意巧思，將新鮮的漁獲食材搖身一變成精緻料理，好味道讓人一吃便難以忘懷，更是累積一群的死忠顧客。

宜蘭隱藏版河堤旁山景咖啡！ 羅東「杯子狸」甜點飲品X下午茶 手作麵包令人驚艷

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 這家開幕沒多久，河堤旁山景環繞的隱藏版甜點咖啡，其實真的沒有很好找，畢竟這裡比較偏僻，但很值得來一趟，因為這家不管是甜點還是手作麵包都很優秀，老闆真的人

寵物友善餐廳+1！全台唯一有巨型貴賓犬「汪woof cofe」還可以10隻一起互動

「汪woof cofe」2023年11月在花蓮太平洋公園南濱段開幕，號稱全台唯一的巨型貴賓犬主題餐廳。店外空間開放且網美打卡裝置俯拍，配有大草皮與護欄，提供毛小孩自由奔跑、玩耍的天地，並有遮陽區域與寵物友善餐廳等，絕對適合放風毛小孩。

宜蘭礁溪親子旅行懶人包！住宿、親子景點、賞櫻趣指南

宜蘭礁溪不僅是溫泉勝地，也是親子旅遊首選目的地，擁有鎖定親子族群的飯店，近來包括「回巢Homing」農場、「候鳥羽露」等景點誕生，不妨趁著春寒時節全家老小規劃一場小旅行，一起泡湯、賞櫻，拜訪農場、觀光

快筆記！台東熱氣球光雕音樂會12場次＋地點曝光 歷年來最多場、這天有萬球齊飛

台灣燈會剛落幕，暑假的活動訊息馬上來囉！今年從7/6到8/19要在台東舉辦的【臺灣國際熱氣球嘉年華】，日前已經公布總共12場次的光雕音樂會資訊，除了有熱氣球「萬球齊飛」的景色和光雕秀外，還有無人機表演及煙火，活動期間每週都有一場，想參加這場盛會的得快筆記請假、訂住宿囉！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。