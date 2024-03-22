歡迎來到美食秘境！盤點宜蘭頭城8間必吃特色料理，在地人也願意排

你去過頭城嗎？宜蘭頭城以每年農曆七月中元搶孤活動而聞名，吸引大量民眾前往參觀。然而除了重要民俗祭典之外，位於宜蘭縣頂端，東面面海，西面以山地的頭城鎮，其實是座美食秘境，完全不容小覷！這回，我們幾經挑選，嚴選了八家頭城宜蘭美食推薦，集結小吃、正餐、咖啡廳、甜點等好味道，不只觀光客愛，就連在地人也都讚不絕口！

在地人也願意排！頭城宜蘭美食推薦

阿源羊肉湯

鄰近頭城車站的「阿源羊肉湯」，整體環境乾淨整潔，提供當歸羊肉、清燉羊排、沙茶羊肉等品項，湯頭有著枸杞與羊肉燉出來的清甜，喝起來非常舒服。而每碗羊肉的份量充足，更沒有羊騷味，涮得不會過老，非常嫩口！羊肉單吃就很好吃了，但也不妨試試看店裡的特製沾醬，感受不一樣的層次感。除此之外，透明櫥櫃的小菜選擇也很多，煙燻豆皮絲、豬皮等都擁有死忠粉絲支持。

圖／IG@chiang_ya_wen

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地址｜宜蘭縣頭城鎮吉祥路78號

電話｜03 977 9010

營業時間｜11:00-14:00；17:00-20:00（週三～四公休）

樂屋日式料理

頭城老街超高CP值日式餐廳在這裡！「樂屋日式料理」是頭城排隊名店，由於不接受訂位，就算是平日還沒開門營業，可能都會大排長龍，生意非常之好。店家不僅販賣親子蓋飯、豬排蓋飯、咖喱飯、炒烏龍等主食，還提供炸蝦天婦羅、可樂餅、炸豆腐、烤鮭魚、握壽司、生魚片等日本料理，內用還免費享用味噌湯，是好吃又溫馨的日式家庭料理餐廳。

圖／IG@jj_food_miranda1103

地址｜宜蘭縣頭城鎮西一巷15號

電話｜03 977 7525

營業時間｜11:00-14:00；17:00-20:00

黑宅 Black House

超人氣宜蘭咖啡廳「黑宅」，店如其名是棟黑色建築，並矗立於田野之中，外觀相當醒目。而店內提供自家烘焙咖啡、天然有機茶、季節限定飲品、下午茶、早午餐、手作甜點，低消為一杯飲品或一份早午餐。早午餐最多人推「法國嗑太太吐司」，使用在地私房吐司、里肌肉火腿、起司、自製香濃白醬和有機太陽蛋，美味、豐盛又好拍。

圖／IG@cfloaorda

圖／IG@zovahsu

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地址｜宜蘭縣頭城鎮三和路616巷235弄47號

電話｜03 988 7966

營業時間｜10:00-18:00

龍記牛肉麵

每天只賣三小時！「龍記牛肉麵」創立於1989年，曾榮獲「宜蘭百大美食」小吃組第一名的榮耀，老闆堅持所有餐點都在開店當天一大早親自熬煮，備料花上約15小時，只為滿足客人味蕾上的享受。而每日限量供應的牛三寶，是由牛肚、牛筋、牛肉組合而成，牛肚柔韌，而牛筋滷得Q彈，至於牛肉則厚實入味，晚來就吃不到啦！

圖／IG@steak579

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地址｜宜蘭縣頭城鎮吉祥路13號

電話｜03 977 7377

營業時間｜11:10-14:00（週日公休）

阿嬤蔥油餅

在地人也會排隊的「阿嬤蔥油餅」，製作過程首先將麵團擀平，接著放進油鍋炸，等炸至麵皮澎起來後再加大量蔥花繼續炸，提供不加蛋和加蛋的選擇。阿嬤蔥油餅一入口，便可以感受到餅皮的酥脆，而裡頭則是又香又Q，搭配滿滿的三星蔥和店家特製辣醬，更是過癮，絕對是頭城不能錯過的銅板美食。

圖／IG@11_yumyum

圖／IG@teatea_life

地址｜宜蘭縣頭城鎮青雲路二段316號

電話｜03 978 9234

營業時間｜09:00-18:00

奶酥人

奶酥手工新鮮製作，每日產量有限的「奶酥人」，最初為網購宅配，因廣受好評而在頭城開了店面，是街坊超有人氣的甜點。奶酥人獨家的純粹奶酥，食材嚴選紐西蘭優質奶粉、日本上白糖、法國AOP產區限定的頂級發酵奶油製作而成，厚厚塗抹在有著麥香的厚片吐司上，趁著熱熱吃是奶香四溢！值得注意的是，店家目前只有週末營業，且現烤奶酥厚片每人僅限購兩片喔。

圖／IG@gominkin

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地址｜宜蘭縣頭城鎮青雲路三段89號1樓

電話｜週六～日 13:00-16:00

阿宗芋冰城

吃的到顆粒的古早味冰品！「阿宗芋冰城」以批發叭噗起家，擁有近60年的歷史，冰品的特色為口感綿密香Q，有著純粹而簡單的美味。阿宗芋冰城一共有芋頭、紅豆、鳳梨、花生、桂圓、紫米這六種口味，其中芋頭冰使用純手工熬製的芋頭，原汁原味呈現鬆軟的芋頭顆粒；而紅豆冰則是選用大紅豆，經過高溫熬煮，充滿濃郁的豆香，也是很多人的必吃口味唷。

圖／IG@mooni_fooddiary

地址｜宜蘭縣頭城鎮青雲路三段267號

電話｜03 977 1362

營業時間｜09:00-21:00

阿雪姨海鮮料理

位在「大溪漁港觀光魚貨直銷賣場」二樓的「阿雪姨海鮮料理」，必點菜色為烤天使蝦、炸鮟鱇魚、蚵仔酥、烤鳳螺、蒜蒸馬蹄蛤等餐點，不僅上餐速度快，新鮮又味美，難怪許多客人來店裡吃過一次後，馬上成主顧！而來到阿雪姨海鮮料理，你會發現幾乎每個餐桌上都有一份炒麵，份量十足，配料多又不會太油或過鹹，大家有機會一定要試試。

圖／IG@hoyunching

圖／IG@hoyunching

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地址｜宜蘭縣頭城鎮濱海路五段456號街28號攤

電話｜0955 635 632

營業時間｜10:00-17:30（週二公休）

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