最奇幻的夜晚！ 蘭陽星空賞螢季登場 星螢共舞「螢河點點」領頭開跑
【旅奇傳媒/編輯部報導】夏日的夜晚，宜蘭的大地彷彿被點綴上了無數閃爍的星星，而其中最迷人的莫過於漫天飛舞的螢火蟲，為了讓更多人能夠近距離欣賞到這場自然奇蹟，「2024蘭陽星空賞螢季」之「星螢共舞，夜晚的奇幻樂章」賞螢活動即將展開。
在豐富多彩的蘭陽夜生活中，蘭陽的脈動從未停歇，蘭陽夜未眠，蘭陽平原星空賞螢絕對是一個令人期待的休閒體驗!宜蘭擁有豐富的生態環境和低光害的自然景觀，讓宜蘭無論是賞螢或觀星，都是絕佳的選擇！「2024蘭陽星空賞螢季」活動結合兩大「亮」點，推廣「螢河&銀河」。
活動首先以「螢河點點」賞螢領頭開跑，宜蘭縣賞螢秘境多，其中適合賞螢休閒農場數量為全臺數一數二，且各休閒農場各有特色各具風格，唯一相同的是秉持堅持生態保育推廣經營方式，「2024蘭陽星空賞螢系列活動」的「螢河點點」賞螢活動，特別與宜蘭縣休閒農業發展協會合作，邀集縣內各大休閒農場、休閒農業區內合法觀光產業共同推廣專屬蘭陽賞螢活動，並設計「賞螢地圖」作為民眾規劃旅遊行程的參考指南，共同邀請遊客欣賞蘭陽螢河。
今年參與賞螢生態導覽的農場與店家共有14家，分別是位於南澳／愛在大南澳民宿；大同／玉蘭茶驛棧、玉蘭茶園；冬山／童話村生態渡假農場、香格里拉休閒農場、梅花湖休閒農場、光腳ㄚ民宿、三富休閒農場、星源茶園、石頭屋蝴蝶農場；員山／花泉休閒農場、鳳凰宿甲蟲生態民宿；頭城／頭城休閒農場、藏酒酒莊等店家推出多種優惠導覽套裝，期許透過公私協力合作，在螢火蟲爆發的季節，將美麗蘭陽平原的生態之美，介紹給遊客，推動「蘭陽越夜越美麗」夜經濟系列活動，豐富宜蘭的夜間生活，並為全國民眾帶來無盡的享受和驚喜，除創造周邊聚落經濟價值，留宿宜蘭外、更注入璀璨蘭陽的活力和魅力，行銷宜蘭在地特色，帶動觀光產業發展。
除了欣賞美麗螢河外，今年也會持續推廣蘭陽星空銀河之美，整體系列活動將陸續推出，期許於宜蘭推廣無汙染旅遊風氣，並增加在地觀光產業軟實力，歡迎有興趣的遊客一同前來參與。
另外配合「2024星空賞螢季‧螢河點點」活動，推出集客活動，於3/18~5/31止，「宜蘭勁好玩」FB粉絲專頁「2024星空賞螢季‧螢河點點」賞螢地圖貼文完成下列3步驟就有機會抽中住宿券、農場體驗券、賞螢好禮……等多項大獎！
1. 粉絲團貼文步驟
步驟1：於賞螢地圖該篇貼文按讚。
步驟2：留言「#2024星空賞螢季‧螢河點點」及標註@ 3位好友
步驟3：公開轉分享該篇賞螢地圖貼文，
2. 獎項內容：
宜蘭縣合法旅宿住宿券5張、宜蘭縣合法休閒農場業者活動體驗券10組（1組2張）、野餐墊200個，數量有限請把握機會唷!
3.本活動獎項將於6/10以前抽出，並於「宜蘭勁好玩」FB粉絲專頁公告。
4.得獎者請將「打卡頁面截圖」、及「活動參加者姓名電話」、「獎品寄送地址」，私訊傳送給「宜蘭勁好玩」FB小編，獎項統一採郵寄領取。
宜蘭縣縣長林姿妙表示，宜蘭縣特有的地理環境，擁有與其他縣市完全不同的風光特色，美好的東西要跟好朋友分享，每年宜蘭縣政府皆會運用不同的節氣、四季風情，安排辦理多樣活動，將蘭陽美景分享給來各地前來的旅客。這次整合特別整合「賞螢」跟「星空」兩大主題，安排一系列活動與大家分享蘭陽美景，歡迎相約來宜蘭遊玩。
活動提醒：
1、2024蘭陽星空賞螢季系列活動－「螢河點點」賞螢活動預約導覽請參考《賞螢地圖》。
2、《賞螢地圖》請至活動官網下載：firefly.yilanmr.org.tw
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