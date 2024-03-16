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宜蘭隱藏版河堤旁山景咖啡！ 羅東「杯子狸」甜點飲品X下午茶 手作麵包令人驚艷

Mika出走美食日誌／ 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika出走美食日誌

這家開幕沒多久，河堤旁山景環繞的隱藏版甜點咖啡，其實真的沒有很好找，畢竟這裡比較偏僻，但很值得來一趟，因為這家不管是甜點還是手作麵包都很優秀，老闆真的人很客氣也很大方，點甜點還招待我們吃手作麵包，結果還被招待的麵包給驚艷到。

杯子狸｜交通位置

位於印象新群社區，月眉路上，走六路橋往自行車道河堤旁即可看到。

遠處山景環繞還有河堤美景

店門口看起來是比較不起眼，但還算認得出來。

裡面裝潢很柔美韓式風格。

店真的不大，大約十個人就塞滿了。不過生意真的很好，來外帶的在地客也很多。

杯子狸｜MENU

內用低消每人100元

每日甜點都不一定，建議來之前請先查看官方IG與粉絲團。

粉絲團：Facebook

店家IG👉🏻@cup_inside_

手作麵包也是每天都不太一樣。

杯子狸這名字真的很難不聯想到果子狸。

焦糖生乳泡芙

很多網友推薦必點的焦糖生乳泡芙。印象最深刻的是那酥脆的外殼，咔滋咔滋的很脆口。兩種內餡鮮奶油+焦糖卡士達交融在嘴裡，直接跳起二重奏協奏曲。雖然對我來說這甜度是有點太過，但對螞蟻人來說就是剛剛好的美味。

招牌檸檬塔

首先外觀非常漂亮，還放上金箔點綴，旁邊還烤出典雅的兩圈鮮奶油，塔皮更是紮實又脆口。

酸V啊酸V，是我那嗜好吃酸的朋友最愛的甜點。她覺得這家酸的很到味，搭配鮮奶油滑潤順口平衡一下。

玫瑰乳酪軟歐包

老闆招待手作麵包，人也太好了吧！玫瑰乳酪口味也是第一次吃，好喜歡。軟歐包的口感就很日式，真的超級好吃。雖然衝著甜點而來，但被手作麵包驚艷到了。

西西里/野莓檸檬紅茶

跟甜點麵包比起來，飲料就顯得中規中矩，沒太多記憶點。

總之這家甜點、麵包都很夠水準，值得衝一波。

杯子狸

地址：羅東鎮月眉路207巷43號

營業時間：11:00-18:30/週一休（內用最晚點餐時間18:00）

電話： 0975 870 984

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店家IG👉🏻@cup_inside_

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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