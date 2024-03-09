全台最早賞螢季開跑！花蓮「大農大富」賞螢趣、搭小火車享受森林浴

全台最早的賞螢季要開始了！花蓮光復大農大富平地森林園區是全台最早、最大、最容易到達的賞螢地，2024「螢漫平森-大農大富賞螢趣」自3月9日至4月14日舉辦，來這裡住宿，晚上賞螢、看星星，白天享受平地森林的美麗風貌。

全台最早的賞螢季2024「螢漫平森-大農大富賞螢趣」起跑。圖片來源｜攝影林子強

林業及自然保育署花蓮分署與在地社區及解說隊攜手合辦賞螢生態旅遊活動已邁入第9年，帶領民眾晚上追尋螢火蟲的光點漫舞，白天可以體驗搭乘小火車享受森林浴，放鬆身心享受平地森林精采萬變的美麗風貌。2024「螢漫平森-大農大富賞螢趣」3月9、10日二天下午規劃「賞螢開幕慶典」，有草地音樂會、螢光點點市集等主題活動，歡迎大家來參加全台最早的賞螢盛宴。

大農大富平地森林園區賞螢季推出期間限定「森林遊園小火車」。圖片來源｜林業及自然保育署花蓮分署

大農大富平地森林園區早期為製糖所需的種蔗農場，糖業鐵路五分車載著滿滿甘蔗的地景，也隨著製糖產業結束而消失。賞螢季推出期間限定「森林遊園小火車」，大農大富生態解說員隨車導覽解說，藉由豐富有趣的故事，讓民眾了解從甜蜜蔗香到清新森林香氣的更迭變化，對園區豐富生態有更多元認識。

賞螢生態旅遊活動內容含賞螢導覽及精選在地社區伴手禮。圖片來源｜小飛攝影

賞螢生態旅遊活動內容含賞螢導覽及精選在地社區伴手禮，除將螢漫平森的風景收藏心裡之餘，也可帶回當地小農產品。為維護螢火蟲棲地與維持導覽品質，每日開放賞螢人數有限制，均由受過培訓與考核的在地居民擔任導覽，讓活動經濟效益留在社區，讓螢火蟲、自然生態與在地居民三方共好共存。

為響應綠色旅遊，鼓勵民眾搭乘大眾運輸，延續往年「賞螢專車」服務，每周五、六提供花蓮市區到園區來回接送服務，購買賞螢專車方案即含當日賞螢體驗券與伴手禮；考量搭火車遊客，今年與花蓮縣光復鄉公所「幸福巴士」合作，只要事先線上預約，即可享受從光復火車站免費接駁至園區的服務。

3月9、10日二天下午規劃「賞螢開幕慶典」，由花東在地歌手及樂團帶來精彩演出，螢光點點市集有大農大富平地森林周邊社區、友善小農、藝術手作等特色店家，盛情供應各種美食與特色選物。歡迎一起來聽音樂、逛市集，享受悠閒的午後時光；當夜幕低垂，再動身前往森林參加螢火蟲世紀婚禮。

丘丘‧森旅 CHU Resort於「螢漫平森」活動期間推出「螢光森旅」、「晚鳥假期」旅行雙提案。圖片來源｜丘丘‧森旅 CHU Resort

花蓮賞螢住宿推薦

丘丘‧森旅推出【螢光森旅】專案

丘丘‧森旅 CHU Resort於「螢漫平森」活動期間推出「螢光森旅」、「晚鳥假期」旅行雙提案，春日賞螢、漫步銀河，最高現省3,490元起，包含「螢光森旅」包含「螢漫平森」賞螢門票、平日加贈迎賓飲品，雙人入住「待霧 Mist挑高一大床浴缸房型」或「忘山 Mountain挑高兩大床房型」，一泊二食每晚$7,990起。旅人更可預定加購，限定發車、限量座位「螢光巴士」，並於17:30優先在飯店享用晚餐後，於18:20搭乘「螢光巴士」由丘丘‧森旅 CHU Resort出發，20:40返程回飯店，不需煩惱叫車困難或是晚餐安排，來場放空輕鬆的春日螢光森旅。

丘丘‧森旅 CHU Resort因應不同旅人需求，更推出旅行玩家首選【三天兩夜晚鳥假期】，旅人於入住日晚上8點後再Check-in，即可享有雙人入住三天兩夜42折優惠8,490元起，相當於三天兩夜旅程現省3,490元，專案一泊一食包含每日早餐，可自主規劃安排於園區體驗漫日活動，或是安排鳳林在地美食行程，享受慢城的獨特氛圍。建議可事先預約「螢漫平森」賞螢季票券，或致電飯店櫃檯加購，先入場賞螢後再Check-in，不浪費難得假期，無縫接軌的充實旅程。

丘丘‧森旅CHU Resort

．地址：花蓮縣鳳林鎮永豐路6號

．電話： 03-877-2929

「大農大富平地森林園區」。圖片來源｜欣傳媒

「大農大富平地森林園區」園區白天可以免費入園，賞螢季期間為了降低對螢火蟲的干擾與維護民眾安全，有人車管制，賞螢系列活動相關訊息可上臉書粉絲專頁，與花蓮分署官方網站洽詢；特殊團體、購票諮詢也可來電至賞螢季活動客服03-8811878洽詢。

大農大富平地森林園區官網

林業及自然保育署花蓮分署官網

大農大富賞螢趣

．活動日期：113/03/09 ~ 113/04/14

．活動時間：18:30 / 19:30 / 20:30

．活動地點：大農大富平地森林園區

大農大富賞螢趣賞螢活動線上報名

銀河．螢河觀星主題活動線上報名

螢漫平森。2024大農大富賞螢趣開幕慶典

．時間：3/9(六)－3/10(日) 14:00-18:30

．內容：草地音樂×螢光點點市集

．地點：彩虹漣漪廣場（大農大富遊客中心後方）

BY 方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/300841