傳承下一個百年！「羅東林場」3/10盛大舉辨植樹及贈苗活動
【旅奇傳媒/編輯部報導】三月春來好種樹，不論林業相關或是地方單位都熱烈展開植樹活動；林業保育署宜蘭分署以往每年都會主辨或與地方單位、社區、團體合辨植樹及贈苗活動，邀請民眾種植適合在地社區的原生樹種，營造人與自然和諧共生的森活圈；苗木數量有限，也先確認有適合種植的地方再領取，珍惜愛護樹苗。
今年配合羅東林場100年，宜蘭分署訂於3/10（日）在羅東林文化園區擴大舉辨「傳承下一個百年 植樹羅東林場」活動，並安排有贈苗、市集、集章、闖關抽（換）好禮等。3/10當日9:30-10:40的「傳承下一個百年 植樹羅東林場」活動，宜蘭分署將聯合今年在宜蘭縣內合作植樹節活動的各個單位一起進行啓動及植樹儀式，並有社區林業績優社區頒獎，遊客可共襄盛舉；也可以參加里山市集8:30-16:00，購買當地時令友善農產品及文創商品，同時可以消費集點兑換滿額禮；想要春季植樹的民眾可以参加9:30開始的贈苗活動，憑2024年1到3月發票3張可兌換1株苗木，限領3株，同時開放響應捐血贈苗。
為了來園區不空手而歸，9:30-16:00之間賞遊林業文化園區可以參與一起集點樹「滿點樹 換（抽）好禮」活動，持集點卡完成以下5步驟集點：1.種子的長大旅行闖關活動、2.義美吉盛森藝館、3.日光山森林茶書苑、4.製材專賣所（國產材專賣店）、5.木育森林館等，完成5關集章，粉專按讚即可參加抽獎，並可兌換紀念品或享受消費折抵優惠。此外，為了讓民眾更加認識種子，在園區精緻及熱門的樹民種子屋辨理4場次限額及收費的種子DIY，製作成討喜的貓頭鷹吊飾（每人收費100元，9:00、10:00、14:00、15:00各一場，每場15人，開場前15分鐘報名）。
羅東林業文化園區前身為1924年所成立的營林所羅東出張所， 在地通稱羅東林業文化園區，今年邁入100年，過去每年植樹月在此都會舉行盛大的植樹月活動，並張貼植樹標語，推廣其重要性，因此今年3/10舉行的「傳承下一個百年 植樹羅東林場」將熱閙盛大舉辨，延續林業永續經營，讓民眾看見森林生態多元發展與惠益。詳細活動可查詢農業部林業及自然保育署各分署「植樹月贈苗活動一覽表」。
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