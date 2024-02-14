開店10分鐘就客滿！Google4.8顆星的宜蘭「小豪海鮮」 在地人都大讚的高CP值

如果要我推薦宜蘭的海鮮餐廳，人多的話可以選甲富哥活海產，人少的話我推薦小豪海鮮。小豪海鮮不能事先訂位，只能現場候位，常常開店不到10分鐘就客滿了，是當地人心目中評價很高的宜蘭美食推薦。

小豪海鮮 環境介紹

小豪海鮮位在宜蘭縣頭城鎮，離烏石港很近，算是宜蘭在地人都知道但不想對外宣傳的海鮮餐廳。為什麼這樣說呢？是因為當初在搜尋宜蘭頭城美食的時候，發現小豪海鮮的Google評論破千則，高達4.8顆星，而且幾乎都是在地人去吃。看評論大家都說小豪海鮮的CP值很高，對於愛吃海鮮的我來說，怎樣都要去嚐鮮一下。

小豪海鮮中午11點開始營業，真心建議大家一定要在開門前就去排隊，因為小豪海鮮不接受訂位，只能夠現場候位，門口有停車格但不到10個，附近也不是太好停車，所以想吃的人一定要早點來。我們造訪當天是假日，原本想著要11點前就到的，結果前一個行程延誤了時間，大概只晚到10分鐘，沒想到就客滿了！！有夠誇張～～

小豪海鮮的座位區不算太多，所以真的很容易客滿，加上沒有限定用餐時間，所以客滿後的等待時間就要看運氣了。

店內環境乾淨明亮，木製桌椅跟隔板，座位大多是4人桌，人多可以併桌。

小豪海鮮 菜單

小豪海鮮的單品價格都不算高，當然不是每一樣都很便宜，但大多數的價格我覺得比外面的熱炒店或海產店還平價一些。一進門也可以看到有龍蝦跟螃蟹等現撈海鮮，都是秤重計價，還有當日進貨的漁獲，價格標示很清楚。

小黑板上也有隱藏版菜單可以點。

飲料櫃則是自取、有果汁、茶類跟啤酒。

(未滿18歲請勿喝酒、酒後請勿開車)

小豪海鮮 餐點內容

綜合生魚片

生魚片應該會依照季節或當日漁獲做調整，擺盤滿美的，生魚片的種類和數量我覺得以價格來說是滿可以的。

生魚片吃得出來是很新鮮的，當天吃到的是3種生魚片+店家自製的醃製百香冬瓜。

其實生魚片裡我最喜歡的是鮭魚，雖然有些人說鮭魚是便宜貨，但像是旗魚或鮪魚生魚片我真的沒有太大的喜好，只喜歡鮭魚的口感和油脂。

煙仔虎口感也不錯，肉質很細緻。

旗魚是一般生魚片都會有的，我個人對旗魚是覺得還好，常常會吃到筋很多的，不過小豪海鮮的旗魚算很新鮮，沒吃到什麼筋。

店家醃製的百香冬瓜很好吃，酸酸甜甜很開胃。

塔香海瓜子

海瓜子的部份我覺得有點太小顆了，不知道是不是季節性的關係，我們當天吃到的海瓜子大概只比蛤蜊大一些而已，但是每一顆都是飽滿的，調味上也是滿好吃的，就是小顆吃的有點不過癮。

山蘇炒牛肉

這是菜單上沒有菜色，因為我本身很喜歡吃山蘇，平常也比較難吃到，所以只要在餐廳看到山蘇我通常都會點。

整道菜的口味偏清淡一點，山蘇跟牛肉都滿嫩的，牛肉不會咬不動，山蘇也不會刮，我覺得是滿好吃的。

鹹酥蝦

這道鹹酥蝦我大推，除了好吃外以CP值來說真的滿划算的。

鹹酥蝦吃起來真的是外皮很酥，但我自己是沒辦法連殼一起吃，我老公是可以的，所以就看個人。鹹酥的味道我很喜歡，蝦子也不會軟爛，份量也很多，所以我覺得很超值。

川燙小卷

川燙小卷是我的愛，新鮮小卷簡單川燙後，沾上五味醬就很好吃了。

小卷雖然不算大但肉質Q彈又很甜，單吃不沾醬也能吃出鮮味。

五味醬真的是畫龍點睛的一個醬料，小豪海鮮的五味醬調配的滿好吃的，加上新鮮的小卷是有加分效果。

蚵仔酥

蚵仔酥是老公在餐廳必點的菜色，很奇怪的是新鮮川燙後蚵仔老公不敢吃，但卻很愛酥炸過後的蚵仔酥。

小豪海鮮的蚵仔酥有點可惜，就是外層的粉漿太厚了，吃多了會膩，蚵仔有大有小是都滿新鮮的，唯一就是吃到後來我會直接把外皮剝掉再沾胡椒鹽吃，不然感覺一直在吃麵粉。

吻仔魚炒飯

剛開始怕吃不飽所以點了個吻仔魚炒飯，吃到後來真的是有點太飽了。

吻仔魚炒飯份量滿多的，但吃不太到吻仔魚的味道，要很仔細看才會發現小小隻的吻仔魚，以這個價位的話我會覺得稍貴了一點，雖然口味上是好吃的。

小豪海鮮 好不好吃

因為是第一次去吃小豪海鮮，依照我們當天點餐的菜色來說，大概有2/3是價格合理又好吃的。我覺得小豪海鮮的菜色種類選擇很多，除了原本菜單上的以外，還有現撈海鮮跟當日限定的菜色可以參考。整體口味上我覺得都算很不錯，海鮮類吃得出來是很新鮮的，調味上也都不會過鹹或過淡，是我之後還會想回訪的宜蘭海鮮餐廳推薦。

小豪海鮮

營業時間：週一、週四、週五 11:00-14:00/17:00-19:30 ｜ 週六、週日 11:00-14:30/16:30-19:30

*公休日以粉絲專頁公佈為主

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段801-1號

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

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