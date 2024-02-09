花蓮人從小吃到大！網友說是被玉里麵耽誤的滷味店，限量販售「寶貝肉」絕對必點、不是每天都有
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這間花蓮麵店是當地相當經典的一間花蓮麵店。這間花蓮麵店也是喜歡當地經典麵條「玉里麵」。
玉里麵，原名玉里大麵，臺灣地方麵食，因發源自花蓮縣玉里鎮而得名，其發展僅現存於玉里鎮。 玉里麵用大骨湯為湯底，使湯頭品嚐起來濃郁，麵條是全手工製程，使咀嚼起來彈牙滑口，故有著「臺式的日本拉麵」之稱號。
這間花蓮麵店最強的就是他的滷味，不僅僅是觀光客喜歡，在地老饕也相當喜愛這間花蓮麵店。就跟著愛吃輝來吃吃看這間花蓮麵店好不好吃吧！
這間花蓮麵店其實不算難找，但你要說好找，其實也不好找。很多觀光客都會跑去另外一間，但在地人說，這間才是他們喜歡的。
工作的檯面上，還算是整齊不髒亂。
內用區不算大，不管內用外帶都要排隊，內用等店家安排再入內。
滷味的選項雖然不算多，但是每一樣都是經典。
※玉里麵（乾）
個人覺得玉里麵還是要吃乾的才好吃，玉里麵其實口感會比較有嚼勁，吃起來真的很像台版拉麵。不過，這裡的調味上，可能我還是比較習慣南部口味，所以口味上我覺得稍嫌單薄一些，可是卻是非常有當地特色的調味方式。
滷味，我覺得每一項都好吃。特別要說的是，寶貝肉一定要點，因為不是每天都有，只要他存在滷味櫃子裡面，你沒點來吃，你就是傻瓜。
再來就是大腸頭、杏鮑菇都是不錯的選項。
頭骨肉湯，我覺得就像是台南的骨仔肉湯，又像是鹽水、新營一帶的豬頭肉。
整體來說：這間的口味雖然不是完全的重口味，調味上比較算是剛剛好的味道，麵體就真的要看人吃，我個人是非常喜歡的，但他們的滷味絕對才是重點，還有他們隱藏版的辣椒醬，一定要看老闆要，醃製了十幾年的老辣椒醬，麻而不辣，香氣十足。
體驗時間：113/01
玉里橋頭麵
地址：花蓮縣玉里鎮中正路126號
時間：1730-2130(周三四公休)
電話：03 888 2909
店家停車：無
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