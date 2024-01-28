最美車站、最美高架橋！ 台東金崙村深度導覽　上山下海走跳部落祕境

【圖／文：行遍天下】

三面環山、一面望海的金崙村位於台東太麻里鄉，坐落於金崙溪中下游段，享有豐富的鹹水和野溪兩種溫泉，亦有不少祕境溫泉。這裡昔日為南迴鐵路、公路的重點休息站，一度因金崙大橋開通後，遊客不再彎進金崙村休憩而沒落。

▲金崙大橋被譽為「全台最美高架橋」及「全台東最美大橋」。

山海夾道的金崙大橋被譽為「全台灣最美高架橋」，以長鏡頭可抓拍宛若懸浮於無敵台東藍太平洋上無限延伸的經典畫面，至今仍霸佔IG熱門台東攝影景點。而後隨著台鐵復駛的藍皮解憂號停靠金崙，加上返鄉青年們的用心經營，這座美麗的山海溫泉部落再度獲得旅客青睞，彭于晏、吳慷仁、玖壹壹等知名藝人也來此度假、拍攝MV。被譽為「全台灣最美高架橋」的金崙大橋、金崙祕境海灘，從山這頭延伸到多良部落後山祕境、「全台灣最美車站」的多良車站；以及由部落青年「雜貨店兒子」民宿老闆戴永明規劃的金崙部落祕境導覽、頭目部落走讀、夜間山林探險、太平洋沿岸走讀體驗、捕撈浪花蟹、捕撈日本禿頭鯊等主題行程，讓金崙繽紛的部落原民文化，加上發展地方創生觀光，構築出共生共享的觀光圈。

▲海水純淨的祕境金崙海灘可見一年四季都有的浪花蟹。





山海、溫泉 部落祕境半日遊

戴永明的另個身份是金崙部落商圈發展協會理事長，他積極推動部落文化觀光產業，希望透過深度導覽帶領旅客深入認識美麗的金崙部落、排灣族文化，體驗自然與人文風情。最受歡迎的部落祕境半日遊帶領遊客縱橫金崙、金峰、多良，上山下海探訪金崙部落、上溫泉部落、下溫泉部落、賓茂部落、金崙第14鄰吉拉龍噯阿美族部落、魯拉克斯（歷坵）、多良部落等8個部落祕境，開著敞篷導覽車探訪只有在地人才知道的地方，像是後山景觀台，奢侈盡覽蘭嶼、綠島、金崙海灘、都蘭山的無敵山海美景，驚豔指數爆表！

▲從「雜貨店兒子民宿」可飽覽金崙大橋及金崙海灘美景。

▲金崙部落的聖若瑟天主堂為世界三大黑教堂之一。

戴永明說：「金崙有山、有海、有溫泉，我們的生活就是度假。」除了綠島、北海岸，金崙也有鹹水溫泉，雙享鹹水、淡水美人湯。位於下溫泉部落金崙虹橋橋下的野溪溫泉自從八八風災被土石流掩蓋後，這幾年又重新湧出，冬天來金崙，當然要舒泡野溪溫泉，盡情擁抱山林。另外像是魯拉克斯的山角頂有機咖啡、黃金小米美食文化饗宴，賓茂部落秋冬盛開的洛神花和排灣文化，金崙部落世界三大黑教堂之一的聖若瑟天主堂，多良瀧部落的山海美景……8大部落祕境探不完！

▲金崙下溫泉部落的金崙溪野溪溫泉就位於虹橋橋下不遠處。

▲金崙溪冬日可舒泡野溪溫泉，還可體驗泛舟樂趣。





景點資訊

金崙部落

地址：台東縣太麻里鄉金崙村4鄰151號

電話：0953-332-582（雜貨店兒子導覽團隊）

網址：jinlun.yoyotaitung.com.tw

注意事項：1.金崙大橋全線禁止停車，請勿在橋上停車拍攝。2.拍攝時請留意來往車輛，切勿走到車道上拍攝，以策安全。





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