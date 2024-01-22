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東方雲民宿　睡進湛藍太平洋懷抱

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

大武人氣住宿「東方雲民宿」位於台東最南端靠海的靜謐純樸小村莊，褪去城市的喧囂沉浸在湛藍的太平洋懷抱，聆聽忘憂海浪聲，抬望靜夜星星點燈，銀河炫舞。建議隔天起早欣賞無敵日出，走出民宿大門，往左手邊的羊腸小徑穿越，數分鐘後豁然開朗，桃花源般的台東藍就在眼前，能奢侈地包下整座沙灘和眼前的太平洋及璀璨日出。

大武排灣族女兒葉少雲11年前返鄉，10年前開設「東方雲民宿」，並和擅長料理美食的女兒一起經營。民宿設有2間雙人套房、1間4人套房和8人包棟房，空間明亮舒適，坐擁戶外花園。而在早餐沙漠的大武，東方雲不但免費提供精緻美味、早午餐式的豐盛早點，還會依大人、小孩調整餐點內容，大獲好評！曾任阿塱壹古道解說員的少雲姊特別規劃了大武特色旅遊，包括阿塱壹古道和浸水營古道，及在地導覽體驗遊程。另外在山豬窟還有處體驗區，飼養放牧雞，種植洛神、檸檬等作物，並販售樹豆、藜麥、小米、肉桂、刺蔥、洛神、酸菜等產品。

　

店家資訊

東方雲民宿

地址：台東縣大武鄉南興村13鄰安興19號

電話：0988-180-813

網址：www.dfybnb.com.tw

時間：15:00後入住，11:00前退房

消費：雙人套房平日2,000元、假日2,200元，4人套房平日3,400元，假日3,600元、8人包棟8,000元。需自備一次性個人使用衛浴備品，可租借永續餐盒/永續旅行杯。

　

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