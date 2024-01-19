花蓮無菜單料理！在地食材揉合創意巧思 私房好菜滿分好評

放眼望去盡是綿延的山、湛藍的天、綠油油的田，夢幻般的田園景緻盡收眼底，【艾斯可菲秘境私廚】正處隱身於這秘境般的郊外，邀請你卸下壓力、解開拘束，享用一道道由「花東在地食材」製作的佳餚。

店名「艾斯可菲（Escoffier）」取自法國烹飪史上號稱「西餐之父」的重量級人物「喬治·奧古斯特·艾斯可菲」，他將法國高級料理繁瑣的製作流程加以精簡，強調食材的當季性、不過度調味等精神，改良烹調作業的種種陋習，建立一套遵循標準作業程序SOP的廚房文化，知名動畫電影《料理鼠王》中的「食神 Gusteau」一角，便是以艾斯可菲為原型致敬。

本店採主廚一人作業、開放式廚房的空間配置，讓客人不僅來這裡「用餐」，更能與廚師零距離互動交流，認識在地食材、體驗慢活步調，在賓至如歸的悠閒氛圍下，品嚐匠心獨具的精緻創意料理。

廚房流理台上滿滿擺著花蓮各鄉鎮出產的生菜，新鮮程度看得見，更是店內料理的必備元素。

不同於市面上選項侷限且制式化的「無菜單料理」餐廳，主廚堅持以真正「無菜單」的形式呈現，嚴選當季時令食材，透過主廚精湛的手技，變化出多變的餐點，為客人研製獨一無二的創意料理。大部分餐點甚至連名稱都沒有，留給食客寬闊的詮釋空間。除了來店必嚐的開胃菜、主餐及甜點外，其餘皆由主廚自行發揮，為每個挑剔的味蕾提供嶄新的味覺之旅。

鮭魚慕斯甜筒（不固定提供）

將花蓮壽豐特產的栗子地瓜，打成扎實綿密的地瓜泥，加入原住民傳統作物的樹豆，清香蒔蘿點綴其中，再用餛飩外皮，包裹住鮭魚、美乃滋調配的香甜慕斯，最後撒上幾隻市面稀有的招潮蟹苗，從視覺起始引人胃口大開，在軟脆兼具、甜鹹相間的碰撞下，盡顯法餐的精緻與細膩，也宣告美食之旅由此開始。

馬鈴薯炸蝦（固定提供）

將玉米筍、萵筍和鳳梨丁拌入酸甜的果醋，會從蘋果或火龍果挑選，調和成類似莎莎醬的醬料，配以蘿蔓萵苣、青裙萵苣、紅火焰生菜等時蔬，將酸、甜、苦三種風味裝入高腳杯中。肥碩鮮蝦用一圈圈馬鈴薯金絲條緊實纏裹，炸出外酥內嫩的豐富口感，搭配醬料、生菜一起入口，將山與海的美味含括在內，讓人一吃就上愛，不愧為主廚獨家的拿手好菜。

洄瀾花園百匯（不固定提供）

主廚自創的生菜沙拉拼盤，內含玉米筍、晚香玉筍、花椰菜筍、高山娃娃菜、秋葵等當季蔬菜，並採用壽豐放牧雞胸肉，搭配紅酒雞肝醬做成慕斯，最後將酒紅洛神花乾、食用花、炸越南春捲皮點綴其中，宛如一座豔麗鮮香的花園，不僅看上去色彩繽紛，風味更是一絕，多種時蔬與雞肉慕斯完美融合，宛如燦爛焰火在口腔釋放，數種口感滋味齊發，令人驚艷不已。

青醬曼波塔可（不固定提供）

花蓮漁港直送的曼波魚、透抽，浸入九層塔、蒜頭、烏魚子、橄欖油和起司粉調配的濃郁青醬，放入被一片酥脆厚實的餅皮，打造出獨家風味海鮮版塔可餅。火焰生菜、芥末菜、高山娃娃菜增添清爽口感，完美呈現主廚秉持「在地」與「創意」精神，多層次口感更是美味無法擋！

酒香麵包牛排（固定提供）

主菜則是主廚自製歐式麵包，採用高水分的低溫發酵，手法繁瑣費工，總製程需花費至少兩天。將麵包當作碗，放入精心處理過的菲力牛排，呈現出完美3至5分熟，使得肉汁多汁鮮嫩，配上花蓮富里的椴木香菇、酸菜、高麗菜、自醃酸豆等佐料，再灑滿青綠蔥花，最後淋上一杯威士忌燃焰增香。

鮮明酒香帶出牛肉鮮甜，讓人一口接一口停不下來，不添過多醬料、盡享食物原味，吸飽湯汁風味的麵包美味程度毫不遜色，餐點蘊藏主廚專業手藝與多年歷練，讓人一吃成主顧。

熔岩巧克力蛋糕（固定提供）

嘗遍海陸雙拼、山海共織的洄瀾珍饈後，別忘了來份甜點收尾。主廚將麵粉比例拉到十分之一的臨界值，讓蛋糕吃起來扎實不蓬鬆，就是要讓你吃到飽才回家！此外，捨棄主流蛋糕常以甜膩糖粉點綴，改以富里特產「糙米麩」替代，讓蛋糕風味有別於坊間蛋糕。

坐享山環水繞、置身田園秘境的料理饗宴，【艾斯可菲秘境私廚】是你最佳選擇，沒有裝腔作勢、浮誇餐點，以及令人備感壓力的「高檔」，反倒給人親切、輕鬆清閒，享有一場「接地氣」的在地美食之旅，甚至可以自帶酒水，和主廚談天對酌，盡情感受花蓮食材與環境的魅力。





【艾斯可菲秘境私廚】

店家地址：花蓮縣壽豐鄉志學村橋下105號

（建議開Google地圖，以「店名」搜尋導航）

店家電話：0955567736

營業時間：開餐時段為中午12:00、晚餐18:00；用餐時長約2小時